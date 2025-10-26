Trumpas įvardijo sąlygą: kitaip naujų derybų su Putinu nebus

„Turiu žinoti, kad sudarysime sandorį. Neketinu švaistyti laiko veltui“, – žurnalistams lėktuve „Air Force One“, skrendančiame į Aziją, sakė D. Trumpas.
„Visada palaikiau puikius santykius su Vladimiru Putinu, bet šis labai nuvylė, – sakė JAV lyderis. – Maniau, kad tai būtų buvę padaryta iki taikos Artimuosiuose Rytuose.“
Jungtinės Valstijos trečiadienį dviem didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms pritaikė sankcijas ir skundėsi, kad derybos su Kremliaus šeimininku V. Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.
D. Trumpas ilgus mėnesius atidėliojo sankcijų Rusijai įvedimą, tačiau jo kantrybė išblėso po to, kai žlugo naujo aukščiausiojo lygio susitikimo su V. Putinu Budapešte planai
Vis dėlto respublikonų milijardierius pareiškė besitikintis, jog „didžiulės sankcijos“ Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ bus trumpalaikės ir kad „karas bus išspręstas“.
V. Putinas ir pats pripažino, kad naujosios sankcijos yra rimtos, tačiau tvirtino, kad jos neturės rimto poveikio Rusijos ekonomikai.
Jis pridūrė, kad sankcijos yra nedraugiškas aktas, kuris „nestiprina Rusijos ir JAV santykių, kurie dar tik pradėjo atsigauti“.
Tačiau Rusijos lyderis teigė esąs atviras dialogui su D. Trumpu.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV sankcijas pavadino „stipria ir labai reikalinga žinia, kad agresija neliks be atsako“.
Europos Sąjunga (ES) taip pat t įvedė naujų apribojimų Rusijos naftos ir dujų sektoriui
