Trumpas: neapykanta tarp Zelenskio ir Putino – nesuvokiama

„Neapykanta tarp V. Zelenskio ir V. Putino yra nesuvokiama“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
„Manau, kad teks kalbėti tik man (...) jie taip vienas kito nekenčia, kad praktiškai negali kalbėtis“, – pažymėjo jis.
D. Trumpas teigė, kad iš pradžių manė, jog derybas bus galima surengti nesunkiai, tačiau pridūrė, kad jis asmeniškai vadovautų bet kokiems pokalbiams, nes abu lyderiai esą nesugeba vienas su kitu kalbėtis.
Tokios jo pastabos nuskambėjo po rugpjūčio 15 d. Aliaskoje surengto aukščiausiojo lygio susitikimo su V. Putinu, kuriam pasibaigus jis pažadėjo pasirengti Rusijos ir Ukrainos prezidentų susitikimui. Atitinkami planai greitai žlugo, nes V. Putinas pakvietė V. Zelenskį į Maskvą, tačiau Kyjivas šį pasiūlymą atmetė, o vėliau pareiškė, kad susitarimas dėl okupuotų teritorijų yra neįmanomas.
V. Zelenskis taip pat pakartojo, kad nevyks į Rusiją derybų.
Siekdamas paspausti V. Putiną pradėti prasmingas derybas, D. Trumpas susiejo galimas naujas sankcijas su griežtesnėmis Europos priemonėmis ir sukritikavo Europos Sąjungą (ES) už tai, kad ji ir toliau perka rusišką naftą ir dujas.
„Esu pasiryžęs taikyti sankcijas. Bet jie turės sugriežtinti savo sankcijas“, – tvirtino jis.
Nepaisant griežtos retorikos, D. Trumpo administracija Maskvai įvedė tik ribotas baudžiamąsias priemones ir sušvelnino kai kuriuos anksčiau pritaikytus apribojimus. Rugpjūčio mėnesį Vašingtonas įvedė Indijai, kuri yra viena didžiausių rusiškos naftos pirkėjų, muitus dėl rusiškos naftos pirkimų, tačiau Indijos pareigūnai primygtinai tvirtino, kad importas bus tęsiamas.
Tokie komentarai pasirodė tuo metu, kai Europos įstatymų leidėjai svarsto pasiūlymus paspartinti visišką rusiško iškastinio kuro importo uždraudimą, o JAV Atstovų Rūmų pirmininkas Mike‘as Johnsonas sekmadienį pareiškė, kad Kongresas yra pasirengęs siekti griežtesnių sankcijų.