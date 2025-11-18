 Trumpas nusprendė: naujausią JAV ginkluotę Artimuosiuose Rytuose turės ne tik Izraelis

2025-11-18 10:07
Rasa Strimaitytė (ELTA)

JAV ketina parduoti Saudo Arabijai naikintuvų F-35. Tai likus dienai iki Saudo Arabijos kronprinco Mohammedo bin Salmano vizito Vašingtone paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Iki šiol labai modernūs „nematomi“ orlaiviai regione buvo perduoti tik artimam sąjungininkui Izraeliui.

Trumpas nusprendė: naujausią JAV ginkluotę Artimuosiuose Rytuose turės ne tik Izraelis / Scanpix nuotr.

Saudo Arabijos kronprincas pirmadienio vakarą su aukšto rango delegacija išvyko iš oro uosto sostinėje Rijade, pranešė šalies spaudos agentūra SAP.

Saudo Arabija per vizitą sieks susitarti dėl labai modernių JAV technologijų pirkimo. Persijos įlankoje visų pirma pageidaujami dabar pažadėti naikintuvai F-35. F-35 yra standartinis karinių oro pajėgų, laivyno ir jūrų pėstininkų lėktuvas. Naikintuvas išsiskiria naujomis technologijomis ir universalumu. 2004 m. „Lockheed Martin“ pagamino pirmuosius prototipus.

Izraelio laikraštis „Haaretz“ jau prieš tai spėliojo, kad JAV, sutikus Izraelio premjerui Benjaminui Netanyahu, gali nukrypti nuo ligšiolinės savo doktrinos, kuria remiantis, tik Izraelis regione gaus naujausių ginklų.

D. Trumpas neseniai žurnalistams sakė, kad Saudo Arabija nori įsigyti didelį kiekį F-35, „bet jie iš tikrųjų nori daugiau nei šis naikintuvas“.

Stokholmo taikos instituto „Sipri“ duomenimis, Saudo Arabija jau daug metų yra didžiausia JAV ginklų pirkėja. Tačiau pastaraisiais metas JAV Kongrese vis kildavo pasipriešinimas ginklų tiekimui Saudo Arabijai – be kita ko, dėl šalis dalyvavimo Jemeno  kare.

Diplomatinę įtampą, be to, sukėlė Saudo Arabijos žurnalisto Jamalo Khashoggi, kuris gyveno ir dirbo JAV, nužudymas. Saudo Arabijos vyriausybės kritikas, kuris, be kita ko, rašė laikraščiui „The Washington Post“, 2018 m. buvo nužudytas Saudo Arabijos konsulate Stambule, o jo kūnas sukapotas ir iki šiol nerastas. JAV slaptosios tarnybos mano, kad nužudymą organizavo Saudo Arabijos kronprincas.

Tačiau kronprinzui nereikia baimintis, kad šis incidentas gali mesti šešėlį jo vizitui Vašingtone. D. Trumpas, kuris nužudymo metu ėjo prezidento pareigas pirmąją kadenciją, jau tada pareiškė paramą Saudo Arabijai.

Šiame straipsnyje:
JAV
Izraelis
Saudo Arabija
ginkluotė

sov. tardytoja
Izraeliui visai negalima duoti ginkluotės, kaip ir skeltanagiams.
1
0
