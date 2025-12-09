Trumpas sako, kad Ukrainoje turėtų būti surengti rinkimai

Kalbėdamas su leidiniu „Politico“, JAV prezidentas apkaltino Kyjivą „išnaudojant karą“, kad būtų išvengta rinkimų. Jie buvo atidėti dėl karo padėties įvedimo nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį.
„Manau, kad tai svarbus laikas surengti rinkimus. Jie išnaudoja karą, kad nerengtų rinkimų, bet manau, kad Ukrainos žmonės turėtų (...) turėti tokį pasirinkimą“, – sakė D. Trumpas.
„Žinote, jie kalba apie demokratiją, bet ateina momentas, kai tai nebėra demokratija“, – teigė jis.
Jei nebūtų paskelbta karo padėtis, Ukrainos prezidento rinkimai būtų įvykę 2024 metų kovą.
D. Trumpas pakartojo sekmadienį išsakytą kritiką Volodymyrui Zelenskiui, teigdamas, kad Ukrainos prezidentas neperskaitė JAV plano užbaigti karą.
Kelias dienas trukusios derybos tarp JAV ir Ukrainos pareigūnų, įskaitant V. Zelenskį, šeštadienį baigėsi be akivaizdaus proveržio, nors ukrainiečių lyderis įsipareigojo vesti tolesnes derybas siekiant „realios taikos“.
„Galbūt jis jį perskaitė per naktį. Būtų malonu, jei jis jį perskaitytų. Žinote, daug žmonių miršta“, – kalbėjo D. Trumpas.
JAV prezidentas tvirtino, kad Maskva konflikte turi „viršenybę“, nes yra „daug didesnė“.
Paklaustas, ar, jo manymu, Ukraina pralaimėjo karą, D. Trumpas atsakė: „Na, jie prarado teritoriją gerokai anksčiau, nei aš čia atsiradau“, ir pridūrė, kad Kyjivo nuostoliai tęsiasi pastaruosius 10 mėnesių.
Jo komentarai pasirodė po to, kai Ukrainos Europos sąjungininkai pirmadienį Londone išreiškė solidarumą su Kyjivu, o V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina neturi teisės perleisti Rusijai teritorijų, į kurias Maskva reiškia pretenzijas.
Pasak D. Trumpo, „problema iš dalies“ yra ta, kad V. Zelenskis ir Rusijos vadovas Vladimiras Putinas „iš tikrųjų nekenčia vienas kito“ ir todėl „jiems labai sunku bandyti sudaryti susitarimą“.
D. Trumpas taip pat kritikavo Europos vaidmenį bandant užbaigti karą.
„Europai daugeliu atžvilgių nesiseka gerai“, – sakė jis.
„Jie kalba, bet nepadaro. O karas tiesiog tęsiasi ir tęsiasi. Turiu omenyje, jau ketvirti metai tai vyksta, gerokai prieš man atsiduriant čia“, – sakė D. Trumpas.