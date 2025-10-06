Trumpas sako norintis pratęsti branduolinius ginklus ribojančią sutartį su Rusija

„Man skamba kaip gera mintis“, – atsakė D. Trumpas, Baltuosiuose rūmuose žurnalisto paklaustas apie V. Putino praėjusio mėnesio pasiūlymą pratęsti Naująją START sutartį, kurios galiojimas turi baigtis 2026-ųjų vasario 5 dieną.
Naujoji START sutartis, kurią 2010 metais pasirašė tuometiniai prezidentai Barackas Obama ir Dmitrijus Medvedevas, riboja kiekvienos šalies dislokuotų branduolinių galvučių skaičių iki 1 550, o dislokuotų ir nedislokuotų balistinių raketų paleidimo įrenginių bei sunkiųjų bombonešių skaičių – iki 800.
Susitarime numatyta ir abipusio tikrinimo sistema.
Tačiau tokios inspekcijos nutrūko Maskvai prieš dvejus metus sustabdžius savo dalyvavimą sutartyje. V. Putinas sustabdė dalyvavimą rusams tęsiant invaziją į Ukrainą ir augant įtampai tarp Maskvos ir Vakarų.
Sausį D. Trumpas išreiškė norą susiderėti su Maskva ir Pekinu dėl denuklearizacijos. Jis taip pat paprašė Pentagono sukurti didžiulę ir ambicingą JAV raketinės gynybos sistemą, vadinamą „Auksiniu kupolu“.
