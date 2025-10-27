Trumpas surengs Vidurinės Azijos viršūnių susitikimą

Tradicinis Rusijos dominavimas penkiose buvusiose Sovietų Sąjungos respublikose kvestionuojamas nuo tada, kai ji pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Kinija, Europos Sąjunga (ES) ir Jungtinės Valstijos savo ruožtu siekia sustiprinti savo diplomatinį ir ekonominį pėdsaką regione.
Baltieji rūmai nekomentavo planų surengti aukščiausiojo lygio susitikimą, tačiau sekmadienį Kazachstano prezidentas pranešė, kad lapkričio 6 dieną Vašingtone numatytos diskusijos.
Kirgizijos prezidentas pirmadienį pranešė dalyvausiantis.
Apie tai, cituodama jų biurų pareiškimus, paskelbė vietos žiniasklaida.
Kitų trijų valstybių – Tadžikistano, Turkmėnijos ir Uzbekistano – vadovai savo dalyvavimo nepatvirtino.
Šios penkios valstybės užima ES dydžio teritoriją, tačiau jose gyvena tik 80 mln. žmonių.
Didžiąją teritorijos dalį užima kalnai ir dykumos, tačiau joje gausu gamtinių išteklių, įskaitant retųjų žemių elementus.
Lyderiai bando koordinuoti veiksmus, kad atgaivintų regiono, kaip istorinio Rytų ir Vakarų prekybos logistikos centro, vaidmenį.
JAV viršūnių susitikimas planuojamas po balandį įvykusio Vidurinės Azijos susitikimo su ES atstovais, birželį surengtų derybų su Kinija ir anksčiau šį mėnesį surengto susitikimo su Rusija.
