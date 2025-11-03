Trumpas: Venesuelos prezidento dienos yra suskaičiuotos

Jungtinės Valstijos Karibų jūros regione yra dislokavusios karinio jūrų laivyno laivus ir pasiuntusios į Puerto Riką nesusekamų („stealth“) naikintuvų F-35, kurie yra dalis didžiulių karinių pajėgų, kuriomis, kaip tvirtina Vašingtonas, siekiama pažaboti prekybą narkotikais.
Pastarosiomis savaitėmis per daugiau nei 15 JAV smūgių laivams Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regione žuvo mažiausiai 65 žmonės, o regiono vyriausybės dėl to reiškia kritiką.
„Abejoju. Aš taip nemanau“, – televizijos CBS laidoje „60 minutes“ sakė D. Trumpas, paklaustas, ar JAV ketina pradėti karą prieš Venesuelą.
Paklaustas apie N. Maduro tolimesnį prezidentavimą, D. Trumpas pareiškė manantis, kad jo dienos šiame poste yra suskaičiuotos.
Ekspertai teigia, kad rugsėjo pradžioje prasidėję išpuoliai prilygsta nužudymams be teismo, net jei jie nukreipti prieš žinomus narkotikų prekeivius, o Vašingtonas kol kas nepateikė jokių įrodymų, kad jo taikiniai gabeno narkotikus ar kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms.
Jungtinių Tautų (JT) žmogaus teisių vadovas Volkeris Turkas (Volkeris Tiurkas) penktadienį pareiškė, kad JAV kariuomenės smūgiai prieš laivus yra nepriimtini ir turi būti nutraukti.
Jis paragino dėl smūgių atlikti tyrimą ir sakė, kad jo biuras nerado jiems pateisinimo pagal tarptautinę žmogaus teisių teisę.
N. Maduro, kuriam Jungtinėse Valstijose pateikti kaltinimai dėl narkotikų, tvirtina, kad Vašingtonas šiais veiksmais siekia jį išversti iš posto ir pasisavinti Venesuelos naftą.
