Trumpas žada iškraustyti iš Vašingtono visus benamius

Jis kelias dienas svarstė apie federalinės kontrolės perėmimą JAV sostinėje, kurioje, kaip jis klaidingai teigė, didėja nusikalstamumas.
Respublikonas milijardierius paskelbė pirmadienį surengsiantis spaudos konferenciją, kurioje turėtų atskleisti savo planus dėl Vašingtono, kurį prižiūrint Kongresui valdo vietos išrinkta Kolumbijos apygardos valdžia.
D. Trumpas jau seniai viešai piktinosi šiuo principu. Jis grasina, kad miestas bus federalizuotas, o Baltiesiems rūmams bus suteikta galutinė teisė spręsti, kaip jį valdyti.
„Padarysiu mūsų sostinę saugesnę ir gražesnę nei kada nors anksčiau“, – sekmadienį savo platformoje „Truth Social“ skelbė prezidentas.
„Benamiai turi išsikraustyti, NEDELSDAMI. Mes suteiksime jums vietų, kur apsistoti, bet TOLI nuo Sostinės“, – tęsė jis ir pridūrė, kad mieste esantys nusikaltėliai bus skubiai įkalinti.
„Viskas vyks labai greitai“, – sakė jis.
Remiantis praėjusių metų vyriausybės statistiniais duomenimis, Vašingtonas užima 15 vietą didžiųjų JAV miestų sąraše pagal benamių skaičių.
Nors tūkstančiai žmonių kiekvieną naktį praleidžia prieglaudose arba gatvėse, šis skaičius yra mažesnis nei prieš pandemiją buvę rodikliai.
Anksčiau šią savaitę D. Trumpas taip pat grasino dislokuoti Nacionalinę gvardiją, kovodamas su, kaip jis klaidingai teigia, didėjančiu nusikalstamumu Vašingtone.
Policijos statistikos duomenimis, 2025-ųjų pirmąjį pusmetį smurtinių nusikaltimų sostinėje sumažėjo 26 proc., palyginti su ankstesniais metais.
Remiantis Teisingumo departamento duomenimis, parengtais prieš D. Trumpui pradedant eiti pareigas, 2024-aisiais nusikalstamumo lygis mieste jau buvo mažiausias per tris dešimtmečius.
„Mes nesusiduriame su nusikalstamumo šuoliu“, – sekmadienį transliuotojui MSNBC sakė Vašingtono merė Muriel Bowser.
Nors merė demokratė nekritikavo D. Trumpo, ji teigė, kad „bet koks palyginimas su karo nuniokota šalimi yra hiperbolizuotas ir klaidingas“.
Anksčiau D. Trumpas nepaisydamas vietos lyderių ir teisėsaugos institucijų prieštaravimų į Los Andželą pasiuntė Kalifornijos kariuomenės rezervo pajėgas, kad numalšintų protestus dėl Imigracijos ir muitinės agentūros (ICE) reidų.
Prezidentas ne kartą yra užsiminęs apie galimybę pasitelkti kariuomenę JAV miestams, kurių daugelį kontroliuoja demokratai ir kurie yra priešinasi jo nacionalistinėms nuotaikoms, kontroliuoti.
