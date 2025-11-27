TVF ir Ukraina pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujo finansavimo paketo

„Rusijos karas ir toliau daro didelius nuostolius Ukrainos žmonėms ir ekonomikai“, – sakoma TVF pareiškime.
„Vis dėlto valdžia nepraranda ryžto palaikyti makroekonominį stabilumą, atkurti skolos tvarumą ir išorės gyvybingumą“, – pridūrė Fondas.
Naujausias susitarimas apima virtinę fiskalinių ir monetarinių priemonių, kad būtų užsitikrinta programa šiems tikslams pasiekti.
Programa taip pat „turėtų tapti katalizatoriumi didelio masto išorės paramai, Ukrainos finansinėms spragoms užpildyti“, sakė Gavinas Gray iš TVF.
Jis vadovavo komandai, surengusiai lapkričio 17–21 dienomis vykusias diskusijas su Ukrainos valdžia dėl ukrainiečių prašymo suteikti naują išplėstinio finansavimo programą (EFF).
Sutarta dėl priemonės, pagal kurią gali būti skirta daugiau kaip 8 mlrd. dolerių, tačiau jai dar turi pritarti TVF vykdomoji taryba.
Trečiadienį TVF pažymėjo, kad Ukraina sėkmingai perėjo aštuonis patikrinimus pagal vėliausią TVF programą.
„Valdžios institucijos tvirtai tiki, kad nauja EFF suteiks tvirtą pagrindą jos vidutinės trukmės planams“, – sakė G. Gray.
Tuo pačiu jis pažymėjo, kad rizika Ukrainos ekonomikai išlieka labai didelė dėl neaiškumų, susijusių su karo trukme ir intensyvumu, taip pat su papildomos tarptautinės paramos dydžiu.
