Tyrimas: abejose Atlanto pusėse sparčiai auga ginklų gamintojų pajamos

Pasaulinės ginklų pardavimo pajamos stipriai išaugo 2024 m., padidėjus paklausai dėl karų Ukrainoje ir Gazoje, geopolitinės įtampos pasaulyje ir regionuose bei vis didinamų karinių išlaidų. Pirmąkart nuo 2018 m. penkios didžiausios ginklų gamintojos fiksavo pajamų augimą.
Pajamų ir naujų užsakymų augimas paskatino daugelį ginklų gamintojų plėsti gamybos linijas, didinti pajėgumus, steigti naujas dukterines įmones ar įsigyti naujų.
Pasak SIPRI karinių išlaidų ir ginklų gamybos programos tyrėjo Lorenzo Scarazzato, nors pernai dėl didelės paklausos pasaulinės ginklų pardavimo pajamos pasiekė rekordines aukštumas, gamybos pajėgumų plėtra vis dar susiduria su iššūkiais, kurie gali turėti įtakos sąnaudoms ir ginklų pristatymo terminams.
JAV: ginklų pardavimo pajamos auga, bet gamyba vėluoja, o biudžetai toliau viršijami
2024 m. 100-tuke esančių didžiausių JAV ginklų gamintojų bendros pajamos išaugo 3,8 proc. ir pasiekė 334 mlrd. JAV dolerių. Ginklų pardavimo pajamas padidino 30 iš 39 reitinge esančių JAV įmonių, įskaitant „Lockheed Martin“, „Northrop Grumman“ ir „General Dynamics“.
Tačiau pagrindinių JAV vadovaujamų programų vykdymą stabdo dažnai pasitaikantys vėlavimai ir biudžeto viršijimas. Keletas didžiausių JAV ginklų gamintojų viršijo suplanuotas išlaidas, tad tvyro nežinia, kada bus pristatomos ir dislokuojamos naujos ginklų sistemos ir atnaujinamos esamos.
Europa: vyksta ginklavimasis, bet didėja tiekimo grandinės problemų rizika
Ginklų pardavimo pajamas padidino 23 iš 26 Europos ginkluotės gamintojų (išskyrus Rusiją), esančių 100-tuke. Jų bendros ginklų pardavimo pajamos išaugo 13 proc. iki 151 mlrd. JAV dolerių. Šis augimas siejamas su paklausa, kilusia dėl karo Ukrainoje ir suvokiamos grėsmės iš Rusijos pusės.
Čekų bendrovė „Czechoslovak Group“ 2024 m. fiksavo didžiausią ginklų pajamų procentinį augimą iš visų 100 didžiausių bendrovių – 193 proc. iki 3,6 mlrd. JAV dolerių. Bendrovės teigimu, didžioji dalis jos gaunamų pajamų susijusios su Ukraina. „Czechoslovak Group“ pasinaudojo Čekijos vyriausybės iniciatyva „Czech Ammunition Initiative“, kurios tikslas – tiekti artilerijos sviedinius Ukrainai.
Pačios Ukrainos įmonė „JSC Ukrainian Defense Industry“ padidino ginklų pajamas 41 proc. iki 3,0 mlrd. JAV dolerių.
„Europos ginklų gamintojai investuoja į naujus gamybos pajėgumus, kad patenkintų augančią paklausą“, – sakė Jade Guiberteau Ricard, SIPRI karinių išlaidų ir ginklų gamybos programos tyrėja.
„Tačiau vis didesniu iššūkiu gali tapti medžiagų gavimas. Europos ginklavimosi planus gali ypač apsunkinti priklausomybė nuo svarbiausių mineralų“, – pridūrė ji.
Tokios priklausomybės rizikos pavyzdžiais įvardijamos transeuropinė bendrovė „Airbus“ ir Prancūzijos „Safran“, kurios iki 2022 m. pusę reikiamo titano importuodavo iš Rusijos ir turėjo ieškoti naujų tiekėjų. Be to, atsižvelgdamos į Kinijos eksporto apribojimus kritiškai svarbiems mineralams, Prancūzijos „Thales“, Vokietijos „Rheinmetall“ ir kitos bendrovės 2024 m. įspėjo apie galimas dideles išlaidas, susijusias su tiekimo grandinių restruktūrizavimu.
Keturių į minėtą 100-tuką įtrauktų Vokietijos įmonių bendros ginklų pardavimo pajamos šoktelėjo 36 proc. iki 14,9 mlrd. JAV dolerių. Šuolį lėmė dėl jaučiamos Rusijos grėsmės išaugusi antžeminių oro gynybos sistemų, šaudmenų ir šarvuotų transporto priemonių paklausa.
Rusija: ginklų pardavimo pajamos auga nepaisant sankcijų ir kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo
Į didžiausių įmonių 100-tuką patekusios dvi Rusijos ginklų gamintojos „Rostec“ ir „United Shipbuilding Corporation“ kartu padidino pardavimo pajamas 23 proc. iki 31,2 mlrd. JAV dolerių, nors dėl tarptautinių sankcijų įmonėms trūko komponentų. Visgi vidaus paklausa buvo pakankama, kad kompensuotų sumažėjus ginklų eksportui prarastas pajamas.
„Be sankcijų, Rusijos ginklų gamintojai susiduria su kvalifikuotos darbo jėgos trūkumu. Tai gali sulėtinti gamybą ir suvaržyti inovacijų plėtrą“, – sakė Diego Lopesas da Silva, SIPRI karinių išlaidų ir ginklų gamybos programos vyresnysis tyrėjas.
„Tačiau tokias prognozes reikia daryti atsargiai, nes Rusijos ginklų pramonė, priešingai nei tikėtasi, karo Ukrainoje metu pasirodė esanti atspari“, – akcentavo jis.
SIPRI ginklų pramonės duomenų bazė buvo sukurta 1989-aisiais. Tuo metu joje nebuvo duomenų apie Kinijos, Sovietų Sąjungos ir Rytų Europos šalių įmones. Dabartinėje versijoje pateikiami duomenys už 2002–2024 m., įskaitant informaciją apie Rusijos įmones.
Ginklų pardavimo pajamomis laikomos pajamos, gautos parduodant karines prekes ir paslaugas valdžios ar kariuomenės struktūroms šalies viduje ir užsienyje.
