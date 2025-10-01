 Tyrimas: kiek milijardierių yra ES šalyse?

2025-10-09 15:07
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Milijardieriai Europos Sąjungoje (ES) tampa vis turtingesni. Pasak skubios pagalbos ir plėtros organizacijos „Oxfam“, milijardierių turtas ES pirmąjį metų pusmetį išaugo 405 mlrd. eurų. 2025 m. kovą Bendrijos šalyse gyveno 487 milijardieriai, ir tai yra 39 daugiau nei metais anksčiau. 

Tyrimas: kiek milijardierių yra ES šalyse? / Pixabay nuotr.

„3 tūkst. 600 turtingiausių žmonių ES turi tiek turto, kiek 181 mln. skurdžiausiai gyvenančiųjų ES. Tai maždaug atitinka bendrą Vokietijos, Italijos ir Ispanijos gyventojų skaičių“, – teigiama „Oxfam“ pranešime.

Organizacija remiasi įvairių šaltinių duomenimis. Jos ekspertai, be kita ko, apibendrino „Forbes“ pateikiamą milijardierių turto vertinimą bei informaciją iš Pasaulio nelygybės duomenų bazės (World Inequality Database).

„Oxfam“ reikalauja labiau apmokestinti turtą.

„ES turėtų priimti superturtuolių apmokestinimo planą. Ir ES šalys neturėtų laukti – jos gali veikti dabar, padidindamos mokesčius superturtuolių pajamoms ir turtui savo šalyse“, – sakė Chiara Putaturo „Oxfam“ mokesčių ekspertė.

Šiame straipsnyje:
Europos Sąjunga
milijardieriai

