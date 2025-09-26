Ukraina įtaria, kad vengrų žvalgybiniai dronai pažeidė jos oro erdvę

Vengrija, didžiausia Kyjivo kritikė Europos Sąjungoje (ES), šio kaltinimo kol kas nekomentavo.
„Ukrainos pajėgos užfiksavo žvalgybinių dronų įvykdytų mūsų oro erdvės pažeidimų ir tai tikriausiai yra vengrų dronai“, – socialiniame tinkle „X“ sakė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Preliminarūs vertinimai rodo, kad jie galėjo vykdyti žvalgybą dėl Ukrainos pasienio regionų pramoninio potencialo“, – sakė jis ir pridūrė, kad nurodė „skubiai pranešti apie kiekvieną užfiksuotą incidentą“.
Po kelių valandų Ukraina uždraudė trims Vengrijos kariuomenės pareigūnams atvykti į jos teritoriją, motyvuodama šį žingsnį Budapešto nepagarbiais veiksmais Kyjivo pajėgų atžvilgiu.
Po šio žingsnio Vengrija apkaltino Ukrainą vykdant „antivengrišką politiką“.
„Ir tai yra žmonės, kurie tikisi, kad mes paremsime jų stojimą į Europos Sąjungą (...) Jie negali būti rimtai nusiteikę“, – penktadienį feisbuke parašė užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto (Pėteris Sijartas).
Praėjus kelioms dienoms po Rusijos invazijos pradžios Ukraina pateikė paraišką dėl narystės ES.
Tačiau jai nepavyko pastūmėti stojimo derybų dėl Kremliui palankaus Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano paskelbtų veto.
Vengrija blokavo ES pagalbos Ukrainai etapus ir toliau perka rusišką naftą bei dujas, iš kurių, Kyjivo teigimu, finansuojamas Maskvos karas.
Vengrija sako, kad Ukrainos narystė ES keltų saugumo rizikų ir kad kariaujančios šalies priėmimas įtrauktų Budapeštą į konfliktą su Rusija.
Ukraina teigia, kad Vengrijos baimės yra nepagrįstos.
Santykiai tarp šalių pablogėjo po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metų vasarį.
Gegužę abi šalys išsiuntė po du viena kitos diplomatus dėl abipusių kaltinimų šnipinėjimu.
