Ukraina uždraudė trims Vengrijos pareigūnams atvykti į jos teritoriją

Vengrija – artimiausia Maskvos sąjungininkė Europos Sąjungoje (ES) – kol kas nekomentavo šio Ukrainos sprendimo.
„Uždraudėme atvykti trims aukšto rango Vengrijos kariuomenės pareigūnams“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, šių pareigūnų pavardžių nenurodydamas.
„Kiekvienas Vengrijos nepagarbos veiksmas sulauks atitinkamo atsako, ypač – nepagarba mūsų kariuomenei“, – pridūrė jis.
Liepą Vengrija uždraudė trims Ukrainos kariuomenės pareigūnams atvykti į šalį, apkaltindama juos bendrininkavimu šaukiant į kariuomenę vieną etninį vengrą, kuris, kaip teigiama, mirė praėjus kelioms savaitėms po to, kai jį Ukrainoje esą užpuolė kariuomenės verbuotojai.
Ukraina kategoriškai neigia šiuos kaltinimus.
Vėliau Vengrija uždraudė atvykti ukrainiečių kariuomenės vadui, Budapešto teigimu, atsakingam už išpuolius prieš Rusijos naftotiekį, kuriuo Vengrijai buvo tiekiama nafta. Kyjivas dėl to apkaltino Budapeštą „moraliniu nuosmukiu“.
Santykiai tarp šalių pablogėjo po Rusijos įsiveržimo į Ukrainą 2022 metais.
Praėjus kelioms dienoms po Rusijos invazijos pradžios Ukraina pateikė paraišką dėl narystės Europos Sąjungoje (ES).
Tačiau jai nepavyko pastūmėti stojimo derybų dėl Kremliui palankaus Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano paskelbtų veto.
Vengrija blokavo ES pagalbos Ukrainai etapus ir toliau perka rusišką naftą bei dujas, iš kurių, Kyjivo teigimu, finansuojamas Maskvos karas.
Vengrija sako, kad Ukrainos narystė ES keltų saugumo rizikų ir kad kariaujančios šalies priėmimas įtrauktų Budapeštą į konfliktą su Rusija.
Ukraina teigia, kad Vengrijos baimės yra nepagrįstos.
Gegužę abi šalys išsiuntė po du viena kitos diplomatus dėl abipusių kaltinimų šnipinėjimu.
