Valstybinė žiniasklaida: į Šiaurės Korėją atvyko Rusijos delegacija

Rusijos delegacija atvyko į Šiaurės Korėją po antradienį įvykusio Kremliaus šeimininko Vladimiro Putino ir Pchenjano lyderio Kim Jong Uno (Kim Čen Uno) pokalbio telefonu.
Šis pokalbis taip pat įvyko likus kelioms dienoms iki V. Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) susitikimo Aliaskoje, kuriame bus siekiama susitarti dėl karo Ukrainoje užbaigimo.
Penktadienį Aliaskoje vyksiantis susitikimas bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų tiesioginės derybos nuo Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022-ųjų vasarį ir pirmasis jųdviejų susitikimas nuo 2018-ųjų derybų Helsinkyje.
Šiaurės Korėja į Rusijos Kursko regioną pasiuntė tūkstančius savo karių ir ginklų, kad padėtų karo pastangoms, o Kim Jong Unas per praėjusį mėnesį vykusias derybas su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pasiūlė Maskvai visapusišką paramą karui.
Pranešama, kad į Pchenjaną atvykusios Rusijos delegacijos gretose yra prokremliškas dainininkas Šamanas, kurio tikrasis vardas ir pavardė yra Jaroslavas Dronovas.
Naujienų agentūros AFP nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti, kaip Rusijos delegacija išlipa iš lėktuvo. Taip pat matyti, kad Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas taip pat atvyko į Šiaurės Korėjos sostinę.
Oro uoste juos pasitiko Šiaurės Korėjos pareigūnai ir karinės garbės sargyba.
Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA teigė, kad jų atvykimas susijęs su „Korėjos išlaisvinimo 80-osiomis metinėmis“, turint omenyje Japonijos okupacijos Korėjos pusiasalyje pabaigą Antrojo pasaulinio karo pabaigoje.
Antradienį per derybas su Kim Jong Unu Rusijos prezidentas gyrė Šiaurės Korėjos karių „pasiaukojimo dvasią“, pranešė KCNA.
Kim Jong Unas savo ruožtu pažadėjo, kad Šiaurės Korėja „visapusiškai palaikys visas priemones, kurių ateityje imsis Rusijos vadovybė“.
Pietų Korėjos ir Vakarų žvalgybos agentūros pranešė, kad pernai Pchenjanas į Rusijos Kursko sritį pasiuntė daugiau nei 10 tūkst. karių, o taip pat – artilerijos sviedinių, raketų ir tolimojo nuotolio raketų sistemų.
Seulo teigimu, žuvo apie 600 Šiaurės Korėjos karių, o dar tūkstančiai buvo sužeisti kovodami Rusijos pusėje.
(be temos)