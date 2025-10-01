 Vance'as: Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto

Vance'as: Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto

2025-10-23 15:05
Viljama Sudikienė (ELTA)

Ketvirtadienį JAV viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, kad Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto.

Vance'as: Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto
Vance'as: Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto / Scanpix nuotr.

Dieną prieš tai Izraelio įstatymų leidėjai balsavo už tai, kad du įstatymų projektai dėl Vakarų Kranto aneksijos būtų toliau svarstomi.

„Jei tai buvo politinis triukas, jis buvo labai kvailas ir aš asmeniškai dėl to jaučiuosi įžeistas“, – sakė J. D. Vance'as, baigdamas vizitą Izraelyje.

„Vakarų Krantas nebus Izraelio aneksuotas, Trumpo administracijos politika yra tokia, kad Izraelis neaneksuos Vakarų Kranto, mes ir toliau laikysimės šios politikos“, – pridūrė jis.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio trečiadienį perspėjo Izraelį neaneksuoti Vakarų Kranto, sakydamas, kad parlamento veiksmai ir naujakurių smurtas kelia grėsmę Gazos Ruožo taikos susitarimui.

Šiame straipsnyje:
Izraelis
JAV
Vakarų Kranto aneksija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
dušanski smarvė
Dar to betrūko. Jau ir taip beveik visą Palestiną okupavo.
1
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų