2025-12-10 09:47
BNS inf.

Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado neatvyks į Oslą atsiimti Nobelio taikos premijos, trečiadienį naujienų agentūrai AFP pranešė Nobelio institutas. 

Venesuelos opozicijos lyderė neatvyks atsiimti Nobelio taikos premijos / Scanpix nuotr.

„Ji neatvyks į ceremoniją“, – prieš 13 val. vietos (14 val. Lietuvos) laiku numatytą renginį sakė instituto atstovas Erikas Aasheimas.

58-erių M. C. Machado slapstydamasi gyvena Venesueloje. Prieš ceremoniją nebuvo žinoma, ar jai pavyko išvykti iš gimtosios šalies. 

Ją ceremonijoje Osle atstovaus duktė, paskelbė organizatoriai. „Premiją motinos vardu atsiims duktė Ana Corina Machado", – Norvegijos radijui NRK sakė Nobelio instituto direktorius Kristianas Bergas Harpvikenas.

„Jos duktė pasakys kalbą, kurią parašė pati Maria Corina“, – pridūrė jis.

