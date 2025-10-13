Vengrijos atstovas neigia žinojęs, kad jo šalis Briuselyje verbavo šnipus

O. Varhelyi su U. von der Leyen susitiko sekmadienį, paskelbė Europos Komisijos (EK) atstovas spaudai. Prieš tai kelios žiniasklaidos priemonės pranešė, kad diplomatu apsimetęs Vengrijos žvalgybos pareigūnas bandė verbuoti Europos Sąjungos darbuotojus, kad šie šnipinėtų. Tai įvyko tuo metu, kai O. Varhelyi ėjo Vengrijos ambasadoriaus Europos Sąjungai pareigas. Praeitą ketvirtadienį EK paskelbė sudarysianti darbo grupę, kuri tirs šį atvejį.
Valerie Hayer, „Atnaujinkime Europą“ (angl. Renew Europe) frakcijos Europos Parlamente pirmininkė, duodama interviu „Politico“, teigė, kad U. von der Leyen turi tiek atsakomybę, tiek galią veikti dėl tokių pranešimų apie O. Varhelyi, kuris šiuo metu yra Europos komisaras atsakingas už sveikatą ir gyvūnų gerovę.
„Atnaujinkime Europą“ iš pat pradžių perspėjo dėl pono O. Varhelyi paskyrimo ir jo artimų ryšių su V. Orbano vyriausybe. Jo praeitis nuosekliai rodo jo lojalumą V. Orbanui, o ne Europos interesams. Naujausi pranešimai tik sustiprina būgštavimus“, – teigia V. Hayer.
O. Varhelyi biuras į prašymą pakomentuoti situaciją iš karto neatsakė.
Kaip skelbta anksčiau, neseniai publikuotoje tarptautinio žiniasklaidos tyrimo ataskaitoje teigiama, kad Vengrija daugelį metų bandė daryti spaudimą savo piliečiams, dirbantiems ES institucijose Briuselyje, kad šie šnipinėtų jos naudai ir darytų įtaką priimamiems sprendimams.
Teigiama, kad Vengrijos užsienio žvalgybos tarnyba šnipų tinklą Briuselyje įkūrė 2012-2018 m., o ši schema buvo skirta daugiausia Vengrijos ministrui pirmininkui V. Orbanui, dažnai konfliktuojančiam su Europos Sąjunga ir kitų ES šalių lyderiais.
Ataskaitoje taip pat rašoma, kad ES institucijose dirbantiems Vengrijos piliečiams buvo nurodyta nutekinti slaptus vidaus dokumentus šio tinklo agentams.
Jų taip pat buvo prašoma „perrašyti“ arba „išbraukti“ tam tikras projektų dalis, kad „tekstai atspindėtų V. Orbano vyriausybės pasaulėžiūrą“.
Vienas Vengrijai atstovaujantis ES pareigūnas Vengrijos tiriamosios žurnalistikos kanalui „Direkt36“ sakė, kad operacija buvo siekiama „atnešti naudos valdžios klikai“.
