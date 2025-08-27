Vengrijos internautai susidomėjo filmuota medžiaga apie Orbano šeimos valdas

Šie vaizdo įrašai pakurstė jau ir taip plačiai paplitusį nepasitenkinimą korupcija Vengrijoje, kur V. Orbano artimiausia aplinka įspūdingai praturtėjo iš viešųjų pirkimų, net Europos Sąjungai įšaldžius milijardinį finansavimą, be kita ko, dėl įtarimų papirkinėjimu.
Nacionalistinių pažiūrų lyderis neigia tvirtinimus, kad jis yra tikrasis didžiulio Hatvanpustos dvaro savininkas, ir nesutinka, kad tai prabangus dvaras, apibūdindamas jį kaip vis dar statomą žemės ūkio objektą.
Nepriklausomas įstatymų leidėjas Akosas Hadhazy, kovos su korupcija aktyvistas, socialinėje žiniasklaidoje paskelbė vaizdo įrašą apie prabangų dvarą, nufilmuotą praėjusią savaitę, kai nekviestas užėjo į patalpas.
Vaizdo įrašas feisbuke buvo peržiūrėtas daugiau kaip 700 000 kartų.
Jis teigė, kad vaizdo įrašas – kuriame matyti prižiūrėtas sodas, baseinas ir didžiulis valgomasis – įrodo, kad tai ne kuklus ūkis, o „prabangus pilies kompleksas“.
Komentatoriai po A. Hadhazy vaizdo įrašais sveikino jį už drąsą, tačiau apgailestavo, kad platesnei visuomenei trūksta žinių apie korupciją.
Komentatorius Zsoltas Andre teigė, kad vaizdo įrašai rodo, jog „Orbanas ir jo draugai statosi sau rūmus“ iš mokesčių mokėtojų pinigų.
Kitas komentatorius Andras Kaukucsi pasiūlė dvarą panaudoti kaip vaikų namus arba ligoninę.
Tačiau užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto apkaltino A. Hadhazy įsibrovus į teritoriją ir pažeidus įstatymus.
Daugelį metų žiniasklaidoje pasirodydavo pranešimų apie tai, kad V. Orbanas naudojasi Hatvanpustos valda, esančia netoli jo gimtojo Felčuto miesto į vakarus nuo Budapešto, kaip privačia poilsio vieta.
Tačiau jo 84 metų tėvas Gyozo neseniai provyriausybiniam bulvariniam laikraščiui „Bors“ sakė, kad 2011 m. nusipirko Hatvanpustą norėdamas atkurti istorinį pavyzdinį ūkį, kurį 19 amžiuje čia buvo įkūręs Habsburgų kunigaikštis.
Nuo 2010 m., kai V. Orbanas grįžo į valdžią, „Transparency International“ korupcijos suvokimo indekse Vengrija nukrito iš 50 į 82 vietą ir 2024 m. užėmė paskutinę vietą tarp ES narių.
ES įšaldė maždaug 19 mlrd. eurų šiai Vidurio Europos šaliai skirtų lėšų dėl įtariamos korupcijos viešuosiuose pirkimuose ir kitų problemų.
V. Orbano vyriausybė neigia kaltinimus korupcija ir tvirtina, kad Briuselis sulaiko lėšas, siekdamas daryti spaudimą dėl jos transformacijos į „neliberalią demokratiją“.
