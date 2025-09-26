Vokietija perspėja Rusiją: NATO yra pasirengusi duoti griežtą atsaką

Kalbėdamas JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose Niujorke, jis sakė, kad pastarojo meto sienų pažeidimai rodo, jog Rusija supranta tik griežtas priemones, kurių imamasi Europos interesams ir laisvei ginti, ir pabrėžė, kad NATO yra pajėgi bet kada reaguoti.
Šios J. Wadephulo remarkos pasigirdo po to, kai keliuose Danijos oro uostuose buvo pastebėta nepilotuojamųjų orlaivių, o valdžios institucijos šiuos incidentus pavadino „hibridine ataka“.
Danijos pareigūnai teigė, jog kol kas neturi pakankamai informacijos, kad galėtų nustatyti už tai atsakingus asmenis, o Rusija ambasada Kopenhagoje paneigė bet kokį savo šalies ryšį su šiais įvykiais.
Užsienio reikalų ministras kritikavo Rusiją, vadindamas ją šalimi, kuri nepaiso tarptautinėmis taisyklėmis grindžiamos tvarkos – tą pastaraisiais metais galima matyti Ukrainoje.
J. Wadephulas sakė, kad, siekiant apsaugoti laisvę, bus stiprinamos Vokietijos ginkluotosios pajėgos ir prognozuojama, kad gynybos ministras Borisas Pistorius turėtų daug investuoti į oro gynybos pajėgumus.
Jis taip pat pabrėžė NATO narių solidarumą, antrindamas JAV ambasadoriui JT, kuris pažymėjo, kad aljansas gins kiekvieną savo teritorijos centimetrą.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas vėl apkaltino Vakarus dėl karo Ukrainoje. Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos Niujorke kuluaruose jis pareiškė, kad NATO ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė „tikrą karą“ Maskvai ir jį kariauja Ukrainos rankomis.
S. Lavrovas sakė, kad JT Chartijos nesilaikymas didina nestabilumą visame pasaulyje ir daugina regioninius konfliktus.
„Ryškus pavyzdys yra krizė Ukrainoje, kurią išprovokavo kolektyviniai Vakarai, jos rankomis NATO ir Europos Sąjunga nori paskelbti ir jau paskelbė tikrą karą mano šaliai ir tiesiogiai jame dalyvauja“, – sakė jis.
Rusija, pažeisdama tarptautinę teisę, jau daugiau nei trejus su puse metų tęsia plataus masto karą Ukrainoje. ES ir NATO valstybės teikia Kyjivui karinę ir finansinę pagalbą. Tačiau Vokietija ir kitos valstybės ne kartą pabrėžė, kad nėra karo dalyvės.
(be temos)