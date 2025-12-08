Vokietija ragina Kiniją pasinaudoti savo įtaka Rusijai

Johannas Wadephulis šiuos komentarus išsakė Ukrainos lyderiui Volodymyrui Zelenskiui Londone susitikus derybų su sąjungininkais iš Europos dėl JAV remiamo plano, kritikuojamo dėl palankumo Maskvos reikalavimams.
„Jei pasaulyje ir yra šalis, kuri daro didelę įtaką Rusijai, tai yra Kinija“, – sakė J. Wadephulis.
„Mano aiškus kreipimasis į Kinijos pusę – kaip ir anksčiau – buvo raginti Rusiją taip pat suprasti, kad dabar ji gali sėsti prie derybų stalo“, – pridūrė jis.
„Susietame pasaulyje Azijos ir Europos saugumas yra neatsiejamai susiję. Kartu su Kinija turime bendrą interesą – stabili tarptautinė tvarka“, – kalbėjo ministras, kuris vizito metu susitiko su savo kolega iš Kinijos Wang Yi ir kitais pareigūnais.
Kinija, pagrindinė Rusijos prekybos partnerė, pareiškė, kad karo atžvilgiu laikosi neutralios pozicijos, ir nesmerkia Maskvos invazijos.
Pekinas reguliariai ragina vesti taikos derybas ir gerbti visų šalių teritorinį vientisumą.
Tačiau Vakarų vyriausybės kaltina Pekiną teikiant Rusijai itin svarbią ekonominę paramą jos karo pastangoms, ypač tiekiant komponentus jos gynybos pramonei.
Ekonominiai klausimai taip pat buvo svarbūs J. Wadephulio vizito darbotvarkėje, ypač Kinijos nustatyti apribojimai dėl retųjų žemių elementų, kurie yra labai svarbūs daugeliui pramonės šakų, įskaitant automobilių, elektronikos ir gynybos sektorius.
J. Wadephulio, kurio vizitas Kinijoje baigiasi antradienį, teigimu, jis sulaukė iš Kinijos pareigūnų patikinimų, kad Pekinas laikosi „konstruktyvaus požiūrio“ suteikdamas Vokietijos įmonėms eksporto licencijas šioms medžiagoms.
„Laikau tai teigiamu įsipareigojimu ir dabar raginu Vokietijos verslo bendruomenę tęsti paraiškų teikimą“, – sakė jis.
Kinija, didžiausia retųjų žemių elementų gamintoja pasaulyje, spalio mėnesį paskelbė apie naujus šių elementų eksporto apribojimus, tačiau vėliau, po prekybos partnerių pasipiktinimo, sutiko vieniems metams juos sustabdyti.
Tačiau Pekinas vis dar reikalauja licencijų tam tikram medžiagų eksportui – ši priemonė įvesta balandžio mėnesį.
Vokietija ir Kinija jau seniai palaiko glaudžius ryšius, ypač ekonomikos srityje, tačiau pastaraisiais metais jų santykiai buvo įtempti dėl įvairių klausimų – nuo prekybos iki žmogaus teisių.
J. Wadephulis turėjo apsilankyti Kinijoje dar spalio pabaigoje, tačiau paskutinę minutę atšaukė šią kelionę, nes negalėjo susitarti dėl susitikimų su pagrindiniais pareigūnais.