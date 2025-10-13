Vokietijos žvalgybos vadovas: Rusija nevengs karinės konfrontacijos

Vokietijos užsienio žvalgybos vadovas pirmadienį pareiškė, kad Rusija kelia tiesioginę grėsmę, o dabartinė „šalta taika“ su Europos Sąjunga (ES) bet kuriuo metu gali virsti karšta konfrontacija.
Vokietijos žvalgybos tarnybos BND vadovas Martinas Jaegeris (Martinas Jėgeris) įstatymų leidėjams teigė, kad Rusija yra pasiryžusi plėsti savo įtakos sferą toliau į vakarus, į Europą.
„Siekdama šio tikslo, Rusija nevengs tiesioginės karinės konfrontacijos su NATO, jei to prireiks“, – per susitikimą su parlamento nariais Berlyne sakė praėjusį mėnesį vadovavimą agentūrai perėmęs M. Jaegeris.
Prie M. Jaegerio prisijungė Vokietijos vidaus ir karinės žvalgybos agentūrų vadovai.
Nors jie paminėjo ir kitas Vokietijai kylančias grėsmes, pavyzdžiui, politinį ir religinį ekstremizmą, jų pastabose dominavo Rusija.
M. Jaegeris, anksčiau dirbęs Vokietijos ambasadoriumi Kyjive, antrino kitiems pirmadienį kalbėjusiems žvalgybininkams, teigdamas, kad Rusijos ambicijos ir agresija neapsiriboja vien karu Ukrainoje.
„Neturime sėdėti rankas sudėję ir manyti, kad galimas Rusijos puolimas įvyks ne anksčiau kaip 2029 metais“, – sakė M. Jaegeris, turėdamas omenyje ankstesnį žvalgybos vertinimą.
„Mes jau šiandien esame apšaudomi“, – teigė jis.
M. Jaegeris sakė, kad Maskva, atrodo, yra pasiryžusi kenkti NATO aljansui ir destabilizuoti Europos demokratijas.
„Priemonės, kurias naudoja Maskva, yra gerai žinomos – bandymai manipuliuoti rinkimais ir viešąja nuomone, propaganda, provokacijos, dezinformacija, šnipinėjimas, sabotažas, oro erdvės pažeidimai dronais ir naikintuvais, užsakomosios žmogžudystės, užsienyje gyvenančių opozicijos veikėjų persekiojimas“, – sakė M. Jaegeris.
Naujasis Vokietijos vidaus žvalgybos agentūros BfV vadovas Sinanas Selenas paminėjo daugybę rugsėjį įvykusių incidentų, susijusių su bepiločių orlaivių įsibrovimais, GPS trikdžiais ir Rusijos naikintuvų įsibrovimais į NATO oro erdvę.
Jis teigė, kad jie pabrėžia grėsmės mastą.
„Nors tyrimai vis dar vyksta, tapo aiškios hibridinio veikėjo galimybės atakuoti oro erdvėje“, – sakė S. Selenas.
„Rusija neabejotinai yra agresyvi, puolanti ir vis labiau eskaluojanti“, – teigė jis.
Naujausi komentarai