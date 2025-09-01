Volodymyras Zelenskis šią savaitę Paryžiuje dalyvaus susitikime dėl saugumo garantijų Ukrainai

Vadinamosios „Norinčiųjų koalicijos“ susitikime dalyvaus apie 30 daugiausia Europos šalių. Kai kurie lyderiai dalyvaus asmeniškai, o kiti – vaizdo ryšiu, teigė Eliziejaus rūmai.
V. Zelenskis planuoja dalyvauti susitikime gyvai, naujienų agentūrai AFP atskirai sakė vienas šaltinis. Susitikimui pirmininkaus prancūzų prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) ir JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris (Kiras Starmeris).
Politikai „aptars pastarosiomis savaitėmis atliktą darbą, susijusį su saugumo garantijomis Ukrainai, ir apžvelgs pasekmes, kurias galima išskirti dėl Rusijos, atkakliai atsisakančios taikos, laikysenos“, sakoma Prancūzijos prezidentūros pareiškime.
Šaltinis teigė, kad pagrindinė derybų Paryžiuje tema bus saugumo garantijos Ukrainai ir „diplomatijos skatinimas, nes rusai vėl vengia“ veiksmų siekiant užbaigti karą.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) dalyvavimo nesitikima, pridūrė šaltinis.
Koalicijos šalių ministrai trečiadienį aptars karinę paramą Ukrainai, pranešė Prancūzijos ginkluotųjų pajėgų ministro Sebastieno Lecornu (Sebastjeno Lekorniu) atstovas spaudai.
Pastarosiomis savaitėmis tarp diplomatų dominavo Vakarų remiamų saugumo garantijų Ukrainai klausimas, jei įsigalios paliaubos.
Praėjusį mėnesį D. Trumpas Aliaskoje surengė derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, tačiau nepasiekta jokio proveržio.
Po to D. Trumpas priėmė Europos lyderius ir Ukrainos prezidentą V. Zelenskį.
Kyjivas nori tokių garantijų, kad jos atgrasytų nuo bet kokių būsimų Rusijos išpuolių. Europos taikdarių pajėgų siuntimas buvo viešai pristatytas lyderių kaip galimas sprendimas tam laikui, kai baigsis karas.
D. Trumpas užsiminė, kad Jungtinės Valstijos galėtų paremti Europos taikdarių planą, tačiau nenori siųsti JAV karių į Ukrainą.
Rusija priešinasi bet kokiai idėjai dėl Vakarų taikdarių – Kremlius praėjusią savaitę pareiškė, kad „tokias diskusijas vertina neigiamai“.