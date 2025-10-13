Volodymyras Zelenskis šią savaitę vyks į Vašingtoną susitikti su Donaldu Trumpu

V. Zelenskis sakė, kad jis prisijungs prie Ukrainos delegacijos, kuri ten rengia derybas su JAV politikais ir bendrovėmis, ir tikisi, kad susitikimas su D. Trumpu įvyks penktadienį.
Pastarosiomis savaitėmis V. Zelenskis spaudė Vašingtoną aprūpinti Kyjivą ilgo nuotolio sparnuotosiomis raketomis „Tomahawk“, o Baltieji rūmai teigia šį prašymą svarstantys.
Sekmadienį pokalbyje telefonu su JAV prezidentu V. Zelenskis paprašė daugiau raketų ir pagalbos stiprinant savo šalies „tolimojo nuotolio pajėgumus“.
Jis pabrėžė, kad savaitgalį du kartus kalbėjosi telefonu su D. Trumpu ir aptarė iššūkius, su kuriais susiduria Ukraina, ir padėtį mūšio lauke, Rusijai suintensyvinus smūgius prieš šalies energetikos infrastruktūrą.
„Aptarėme keletą jautrių klausimų. Šio pokalbio nepakako, nors jis ir buvo reikšmingas“, – teigė Ukrainos vadovas, priėmęs Kyjive viešinčią Europos Sąjungos (ES) vyriausiąją diplomatę Kają Kallas (Kają Kalas).
Jis sakė, kad Ukrainos delegacijoje, kuri jau išvyko į Jungtines Valstijas, yra premjerė Julija Svyrydenko, taip pat jo prezidento kanceliarijos ir nacionalinio saugumo tarybos vadovai bei diplomatiniai atstovai.
Prie jų prisijungęs V. Zelenskis planuoja surengti daugiau susitikimų, įskaitant su JAV karinėmis bendrovėmis, senatoriais ir kongreso nariais, teigė jis.
„Pagrindinės temos – oro gynyba ir mūsų galimybės (...) daryti spaudimą Rusijai“, – sakė jis.
