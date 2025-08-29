„Yra sovietų ar rusų agentas“: iš Portugalijos lyderio – kirčiai Trumpui

Pasak portalo „Portugal Pulse“, M. Rebelo de Sousa tokį komentarą išsakė Socialdemokratų partijos renginyje Kastelo de Vide, kurio metu jis pavadino D. Trumpo vadovavimo stilių „naujo, emocingesnio politinio vadovavimo stiliaus“ pavyzdžiu, informuoja naujienų agentūra „Ukrinform“.
„Su kažkuo unikaliu ir sudėtingu: pagrindinės pasaulio supervalstybės lyderis, vertinant objektyviai, yra sovietų ar rusų agentas. Jis veikia kaip agentas“, – sakė Portugalijos prezidentas.
Pagrindinės pasaulio supervalstybės lyderis, vertinant objektyviai, yra sovietų ar rusų agentas.
Jis akcentavo, kad tai nėra aljansas, pagrįstas draugyste ar ekonominiu, ideologiniu ar doktrininiu bendrininkavimu. „Aš teigiu, kad, vertinant objektyviai, naujoji Amerikos vadovybė buvo naudinga Rusijos Federacijai strateginiu požiūriu“, – kalbėjo M. Rebelo de Sousa, omenyje turėdamas D. Trumpo politiką Rusijos karo prieš Ukrainą kontekste.
„Kitaip tariant, jie iš sąjungininkų virto iššūkio arbitrais“, – nurodė jis ir kartu pažymėjo, kad šis arbitras siekia derėtis tik su viena šalimi, neįtraukdamas nei Ukrainos, nei Europos, kurios pastarojo meto diskusijose turėjo tarsi primesti savo buvimą.
