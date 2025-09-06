Zelenskis atmetė Putino pasiūlymą susitikti Maskvoje: jis pats gali atvykti į Kyjivą

„Jis gali atvykti į Kyjivą. Aš negaliu vykti į Maskvą, kai mano šalis kasdien patiria raketų smūgius ir yra puolama. Negaliu vykti į šio teroristo sostinę“, – interviu „ABC News“ sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, tikrasis V. Putino pasiūlymo tikslas – toliau atidėlioti jų susitikimą.
Ukrainos prezidentas teigė esąs pasirengęs susitikimui bet kokiu formatu.
Jo nuomone, V. Putinas „žaidžia žaidimus su Jungtinėmis Valstijomis“.
„Jei žmogus nenori susitikti karo metu, jis, be abejo, gali pasiūlyti kažką, kas man ar kitiems nepriimtina“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Kaip pranešta anksčiau, penktadienį V. Putinas pareiškė esąs pasirengęs susitikti su V. Zelenskiu, bet tik Maskvoje.
Užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha sakė, kad surengti Ukrainos ir Rusijos prezidentų susitikimą šiuo metu yra pasirengusios septynios šalys, bet šis tikrai nevyksiąs Maskvoje. Tarp kandidačių minimos Austrija, Vatikanas, Šveicarija, Turkija ir trys Persijos įlankos šalys.
