Zelenskis: JAV galėtų nuversti ir Kadyrovą

V. Zelenskis žurnalistams teigė, kad operacija prieš N. Maduro parodė, jog Vašingtonas turi galią padaryti įtaką Maskvai, jei tikrai to norėtų, tvirtindamas, kad R. Kadyrovo nuvertimas priverstų Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną „gerai pagalvoti“ apie savo puolimą Ukrainoje.
JAV specialiosios pajėgos praėjusį šeštadienį išgabeno N. Maduro ir jo žmoną iš Karakaso. Ši operacija šokiravo Vašingtono sąjungininkus, o Venesuelos partnerė Maskva pasmerkė savaitgalio įvykius.
R. Kadyrovas, musulmonų dominuojamo Rusijos Čečėnijos regiono lyderis nuo 2007 metų, yra vienas balsingiausių V. Putino rėmėjų. Jis nusiuntė tūkstančius savo karių kovoti Ukrainoje.
„Jos turi spausti Rusiją. Jos turi įrankius, žino, kaip. Ir kai tikrai nori, jos gali juos rasti“, – V. Zelenskis kalbėjo apie Jungtines Valstijas.
„Štai pavyzdys su Maduro. Jos įvykdė operaciją (...) Visi mato rezultatą, visas pasaulis mato. Jos tai padarė greitai. Tegul jos įvykdo kokią nors operaciją su, koks ten jo vardas, Kadyrovu“, – sakė V. Zelenskis.
Praėjus kelioms valandoms po JAV operacijos Venesueloje, V. Zelenskis pajuokavo, kad pats V. Putinas taip pat turėtų būti amerikiečių taikiniu.
„Jei tai galima padaryti su diktatoriais, tuomet Jungtinės Valstijos žino, ką daryti toliau“, – jis sakė spaudos konferencijoje Kyjive savaitgalį, juokdamasis ir šypsodamasis.
Ukraina, kuri beveik ketverius metus kovoja su plataus masto Rusijos invazija, jau seniai tvirtina, kad jos partneriai, įskaitant Jungtines Valstijas, nepakankamai spaudžia Kremlių, kad šis nutrauktų karą.
R. Kadyrovas, kuris beveik du dešimtmečius geležiniu kumščiu valdo Čečėniją, nuolat pasisako už tai, kad Maskva Ukrainoje naudotų pačias ekstremaliausias priemones – netgi svarstė branduolinio smūgio idėją.
