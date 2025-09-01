Zelenskis: Lenkija nepasiruošusi dronų karui

Tai parodė pastarasis incidentas, kai į Lenkiją įskrido Rusijos dronai, sakė V. Zelenskis interviu britų stočiai „Sky“. „Jie (lenkai) negalėtų apsaugoti savo gyventojų, jei būtų surengta masinė ataka“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Ukrainos vadovas incidentą Lenkijoje palygino su iki šiol masiškiausia rusų ataka prieš Ukrainą. Ukrainiečiai esą tada atrėmė daugiau kaip 700 iš daugiau kaip 800 Rusijos panaudotų skraidančių objektų. Lenkijai tuo tarpu pavyko numušti tik 4 dronus iš 19, kurie įskrido į šalies oro erdvę – ir tai net nebuvo sparnuotosios raketos ir raketos.
V. Zelenskis pabrėžė, kad jo žodžiai nėra įžeidimas Varšuvai. „Jie nekariauja. Todėl aišku, kad jie nepasirengę tokiems dalykams“, – teigė jis. Tačiau Ukraina esą galėtų padėti lenkams ir europiečiams plėtoti jų gynybos technologijas ir rengti karius, nes turi karo patirties. Bet Kyjivui reikia pinigų tam įgyvendinti.
Rusija jau daugiau kaip pusketvirtų metų kariauja prieš Ukrainą. Vakarai padeda Ukrainai ginklais, o pradžioje taip pat apmokė karius, kaip vykdyti oro gynybą. Dabar, V. Zelenskio duomenimis, kariai jau nesimoko užsienyje, nes ukrainiečių pajėgos dėl patirties kare technologiniu požiūriu pranoksta kitų Europos šalių kariuomenes.
Praėjusią savaitę naktį į trečiadienį rusų dronai per puolimą prieš Ukrainą įskrido į Lenkijos oro erdvę, o kartu ir į NATO teritoriją. Lenkijos karinės oro pajėgos kartu su NATO sąjungininkėmis pirmą kartą numušė kelis bepiločius. Ekspertai mano, kad tai buvo tyčinis Rusijos veiksmas.