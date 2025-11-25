 Zelenskis pritaikė sankcijas 56 laivams, neteisėtai plukdžiusiems grūdus iš Ukrainos

Zelenskis pritaikė sankcijas 56 laivams, neteisėtai plukdžiusiems grūdus iš Ukrainos

2025-11-25 23:36
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dekretu pritaikė sankcijas 56 laivams, kurie 2022–2025 m. neteisėtai įplaukė į Rusijos okupuotus uostus ir iš čia išgabeno ukrainietiškus grūdus.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Tarp jų yra lavai, iš Rusijos okupuotų Sevastopolio ir Fedosijos uostų Kryme išplukdę tūkstančius tonų vogtų grūdų, saulėgrąžų ir kitų maisto produktų. Didžiajai daliai šių laivų sankcijas jau pritaikė ES, JAV ir Šveicarija.

Atitinkamas dekretas paskelbtas prezidento interneto svetainėje.

17 laivų iš sankcijų sąrašo plaukioja su užsienio vėliava.

„Ukraina ir toliau darys spaudimą Rusijai visomis galimomis kryptimis ir sinchronizuos savo sprendimus su partnerių sprendimais, kad priverstų agresorę nutraukti karą prieš mūsų šalį ir mūsų žmones“, – teigiama pranešime.

 

 

Šiame straipsnyje:
karas Ukrainoje
Ukraina
ukrainietiški grūdai
sankcijos laivams
Volodymyras Zelenskis

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų