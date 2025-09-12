„V. Putino tikslas yra okupuoti visą Ukrainą. Kad ir ką jis kam nors sakytų, akivaizdu, kad jis taip užkūrė karo mašiną, jog tiesiog negali jos sustabdyti, nebent jis būtų priverstas iš esmės pakeisti savo asmeninius tikslus“, – Kyjive surengtoje konferencijoje sakė V. Zelenskis.
Zelenskis: Putinas vis dar nori okupuoti visą Ukrainą
2025-09-12 23:31
Vašingtono pastangoms sustabdyti Rusijos invaziją slūgstant, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas vis dar nori okupuoti visą Ukrainą.
Volodymyras Zelenskis / P. Peleckio / BNS nuotr.