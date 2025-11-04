Zelenskis: Ukraina iki lapkričio pabaigos pagamins po 600–800 gaudomųjų dronų per dieną

Valstybės vadovas apie tai pranešė susitikęs su žurnalistais.
„Pirmiau minėjau, kad iki rudens gamybos apimtys pasieks iki tūkstančio gaudomųjų dronų per dieną – taip ir bus. Žinoma, tai nėra lengva užduotis. Manome, kad iki lapkričio pabaigos gamyba pasieks 600–800 gaudomųjų dronų per dieną, jei tik viskas bus gerai – nes, kaip žinome, kartais pasitaiko smūgių. Be to, turėtumėte žinoti, kad smūgiuojama ne tik mūsų energetikos sektoriui“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad nors ginklų gamybos įmonės nukentėjo nuo priešų smūgių, visos jos jau atnaujino veiklą.
„Iki šiol nepraradome nė vienos rūšies ilgojo nuotolio ginklo. Kartais masinė gamyba sulėtėja, nes nukenčia tam tikri komponentai – tai tiesa. Bet ir mes smogiame rusams“, – pridūrė jis.
Jis taip pat pažymėjo, kad Ukraina sėkmingai gamina vidaus rinkai skirtas raketas, o raketos „Flamingas“ ir „Neptūnas“ jau yra naudojamos.
Jis paaiškino, kad vyriausybė nusprendė viešai neatskleisti išsamios informacijos apie raketų ir dronų sistemas, tokias kaip „Palianytsia“, „Peklo“, „Ruta“ ir „Flamingas“, tačiau pabrėžė, kad jų veiksmingumą galima įvertinti iš to, kaip Ukraina atsako į masinius Rusijos išpuolius.
Pirmiau V. Zelenskis yra paskelbęs apie artėjančius susitikimus su partneriais, kurių metu bus siekiama sustiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus.