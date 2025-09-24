 Žiniasklaida: „Stellantis“ laikinai sustabdys gamybą šešiose Europos gamyklose

Žiniasklaida: „Stellantis“ laikinai sustabdys gamybą šešiose Europos gamyklose

2025-09-24 15:57
BNS inf.

Automobilių gamintoja „Stellantis“, kuriai priklauso, be kita ko, automobilių markės „Jeep“, „Peugeot“ ir „Fiat“, dėl lėtėjančių pardavimų planuoja laikinai sustabdyti gamybą šešiose Europos gamyklose, pranešė prancūzų verslo dienraštis „Les Echos“.

Žiniasklaida: „Stellantis“ laikinai sustabdys gamybą šešiose Europos gamyklose
Žiniasklaida: „Stellantis“ laikinai sustabdys gamybą šešiose Europos gamyklose / Scanpix nuotr.

Pasak leidinio, šios gamyklos yra Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Lenkijoje ir Ispanijoje.

„Stellantis“ padalinys Prancūzijoje patvirtino, kad gamykla netoli Paryžiaus bus uždaryta dviem savaitėms, o „Stellantis“ padalinio Italijoje atstovas patvirtino, kad gamykla netoli Neapolio savaitę negamins „Fiat Panda“ modelio automobilių.

Abu padaliniai pareiškė, kad gamyba laikinai stabdoma dėl „sudėtingų“ rinkos sąlygų Europoje ir dėl būtinybės „subalansuoti“ atsargas.

„Stellantis“ atstovas Lenkijoje naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad Tychų gamykloje šalies pietuose planuojamas „prastovos“ laikotarpis, tačiau jo trukmės nenurodė.

„Les Echos“ duomenimis, ši gamykla spalio mėnesį bus uždaryta devynioms dienoms.

Pasak dienraščio, Vokietijos Eizenache įsikūrusi gamykla bus uždaryta penkioms dienoms, o Ispanijos Saragosoje ir Madride esančios gamyklos – atitinkamai septynioms ir 14 dienų.

Profesinės sąjungos nerimauja, kad ketvirta pagal dydį pasaulyje automobilių gamintoja gali uždaryti kitas gamyklas Europoje, kur gamintojai susiduria su silpnais pardavimais, JAV muitais ir agresyvia Kinijos konkurencija.

„Stellantis“ nėra vienintelė Europos automobilių gamintoja, susidurianti su sunkumais: Vokietijos automobilių milžinė „Volkswagen“ penktadienį sumažino savo prognozes 2025 metams, nes rengiasi Vokietijoje panaikinti 35 tūkst. darbo vietų.

Šiame straipsnyje:
stellantis
Europa
stabdoma gamyba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų