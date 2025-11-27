Atskleista daugiau informacijos apie karius Vašingtone sušaudžiusį afganą

29 metų Rahmanullah Lakanwalas (Rahmanula Lakanvalas) trečiadienio popietę atidengė ugnį ir sužeidė patruliavusius karius, o po to buvo pašautas ir paguldytas į ligoninę, pranešė „The New York Times“, CBS, NBC ir kitos žiniasklaidos priemonės.
Neįvardydama jo pavardės, JAV saugumo vadovė Kristi Noem socialiniuose tinkluose pareiškė, kad įtariamasis „buvo vienas iš daugelio nepatikrintų, masiškai lygtinai į Jungtines Valstijas pagal operaciją „Sąjungininkų prieglobstis“ įleistų“ afganistaniečių.
Sugrįžus į valdžią Talibanui, buvęs prezidentas Joe Bidenas šia programa pasiūlė pažeidžiamiems afganistaniečiams, įskaitant tuos, kurie tarnavo kartu su JAV pajėgomis, galimybę persikelti į Jungtines Valstijas.
NBC citavo įtariamojo giminaitį, kuris sakė, kad R. Lakanwalas į Jungtines Valstijas atvyko 2021 metų rugsėjo mėnesį, 10 metų atitarnavęs Afganistano kariuomenėje kartu su JAV specialiosiomis pajėgomis, kurių didžioji dalis buvo dislokuota Kandahare.
Televizija „Fox News“, cituodama CŽA vadovą Johną Ratcliffe'ą, teigė, kad R. Lakanwalas dirbo su įvairiomis JAV vyriausybės įstaigomis, įskaitant žvalgybos tarnybą.
2024 metais R. Lakanwalas pasiprašė prieglobsčio, kuris jam buvo suteiktas 2025-aisiais, pranešė CNN ir CBS, remdamosi viešojo saugumo institucijomis.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad įtariamasis buvo afganistanietis, atvykęs į Jungtines Valstijas 2021 metais „tais liūdnai pagarsėjusiais skrydžiais“, turėdamas omenyje afganistaniečių evakuaciją, kai po JAV atsitraukimo karo nualintą šalį užėmė Talibanas.
Netrukus po D. Trumpo kreipimosi JAV Pilietybės ir imigracijos tarnyba neribotam laikui sustabdė visų afganistaniečių prašymų teikimą.
„Nuo šios akimirkos visų imigracijos prašymų, susijusių su Afganistano piliečiais, nagrinėjimas sustabdomas neribotam laikui, kol bus toliau peržiūrimi saugumo ir patikros protokolai“, – socialiniuose tinkluose rašė agentūra.
Prieštaringai vertinami sprendimai
D. Trumpas pasmerkė šaudymą kaip „blogio, neapykantos ir teroro aktą“ ir pavadino jį „nusikaltimu prieš visą mūsų tautą“.
Šokiruojantis išpuolis, įvykdytas ankstyvą popietę, kai Vašingtono centre gatvėse ir biuruose virė šurmulys, atnaujino dėmesį prieštaringai vertinamiems D. Trumpo sprendimais, kuriais siekiama kovoti su nusikalstamumu visoje šalyje.
Prezidentas dislokavo karius keliuose miestuose, kuriuos valdo demokratai, įskaitant Vašingtoną, Los Andželą ir Memfį. Šie dislokavimai išprovokavo daugybę ieškinių ir vietos pareigūnų, kaltinančių respublikoną siekiant autoritarinių galių, protestų.
D. Trumpo pareiškimas taip pat sufleruoja, kad jo ne mažiau prieštaringai vertinamas siekis pašalinti neteisėtai šalyje esančius migrantus – jo vidaus darbotvarkės pagrindas – įgaus naują postūmį.
„Dabar turime iš naujo išnagrinėti kiekvieną užsienietį, kuris atvyko į mūsų šalį iš Afganistano“, – rašė jis.
„Turime imtis visų būtinų priemonių, kad užtikrintume bet kurio užsieniečio iš bet kurios šalies, kuris čia nepriklauso ir neprideda naudos mūsų šaliai, išsiuntimą, jei jie negali mylėti mūsų šalies, mes jų nenorime“, – teigė prezidentas.
„Užklupo“
Vašingtono policijos viršininko padėjėjas Jeffery Carrollas sakė, kad šaulys savo aukas užklupo iš pasalų.
Jis „priėjo iš už kampo, pakėlė ranką su šaunamuoju ginklu ir iššovė į Nacionalinės gvardijos narius“, teigė policininkas.
Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis (Kašas Patelis) sakė, kad dviejų gvardijos narių būklė yra kritinė.
D. Trumpas anksčiau socialiniuose tinkluose teigė, kad įtariamasis „taip pat buvo sunkiai sužeistas, bet, nepaisant to, labai brangiai sumokės“.
Netoli įvykio vietos buvęs naujienų agentūros AFP reporteris išgirdo keletą garsių pokštelėjimų ir pamatė bėgančius žmones.
Į chaosą pateko dešimtys praeivių.
„Girdėjome šūvius. Laukėme prie šviesoforo ir pasigirdo keli šūviai“, – sakė 42 metų Angela Perry, kuri tuo metu su dviem vaikais važiavo namo.
„Matėsi, kaip Nacionalinė gvardija bėga metro link, išsitraukusi ginklus“, – teigė ji.
Netrukus po šūvių rajoną užplūdo saugumo agentai. Pareigūnai su šautuvais stovėjo geltonos juostos perimetre, o virš galvų skraidė sraigtasparnis.
AFP reporteris matė, kaip greitosios pagalbos ekipažai bėgo su neštuvais ant ratų ir netrukus pasirodė su kamufliažinius drabužius dėvinčiu nukentėjusiuoju, kuris buvo įkeltas į greitosios pagalbos automobilį.
Saugumas ir patikra
Grupė „AfghanEvac“, kuri padėjo perkelti afganistaniečius į JAV po Vašingtono pasitraukimo, teigė, kad jų saugumo patikrinimas yra vienas išsamiausių iš visų migrantų.
„Šio asmens pavienis ir smurtinis poelgis neturėtų būti naudojamas kaip pretekstas apibrėžti ar sumenkinti visą bendruomenę“, – sakė jos prezidentas Shawnas VanDiveris.
Vašingtono vyriausybiniai pastatai yra griežtai saugomi, tačiau kitur mieste įvyksta rimtų nusikaltimų.
D. Trumpas miestą pavertė savo sprendimo dislokuoti kamufliažinėmis uniformomis dėvinčius ir kartais šautuvais nešinus Nacionalinės gvardijos karius pavyzdžiu.
Po trečiadienio incidento gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas paskelbė, kad Vašingtone bus dislokuota dar 500 karių, taigi iš viso jų bus 2,5 tūkstančio.
Praėjusį ketvirtadienį federalinis teisėjas nusprendė, kad D. Trumpo Nacionalinės gvardijos karių dislokavimas JAV sostinėje buvo neteisėtas.
