Austrijos Alpėse žuvo karvių sutryptas žygeivis

Mirtini karvių išpuoliai – retas įvykis 9 mln. gyventojų turinčioje šalyje. Austrijos kalnai, kuriuose vasarą laisvai ganosi karvės, yra itin pamėgti turistų.
Policija pranešė, jog incidentas kilo, kai 85 metų auka ir jo 82 metų antra pusė sekmadienio popietę ėjo link kalnų trobelės Ramzau am Dachšteine, Štirijos provincijoje.
„Į pensiją išėjusi pora iš Vienos su šunimi ėjo netoli vadinamosios Austrijos trobelės, kai devynių karvių banda – tarp jų ir trys veršiukai – ėmė bėgti į juos ir sukėlė rimtų traumų“, – naujienų agentūrai AFP teigė vietos policijos atstovas Markusas Lambas.
Netoliese esantys žygeiviai bei trobelės darbuotojai matė incidentą, suteikė pirmąją pagalbą ir pranešė gelbėjimo tarnyboms, o pora buvo nugabenta į ligoninę.
Gydymo įstaigoje Zalcburge vyras mirė nespėjęs sulaukti operacijos.
Vietos prokurorai tiria tikslias nelaimės aplinkybes, laukiama skrodimo išvadų.
Panašaus išpuolio metu 2024-aisiais žuvo moteris – ją, vedžiojančią du mažus šuniukus Zalcburgo regione, užpuolė ir užmušė karvė.
Maždaug prieš dešimtmetį, po kito mirtino incidento su karvėmis, Austrijos vyriausybė paskelbė elgesio taisykles žygeiviams.
Patariama laikytis saugaus atstumo nuo karvių bei vedžioti šunis trumpu pavadžiu, tačiau juos paleisti, jeigu karvės ima pulti.
