Beirute palaidotas Izraelio pajėgų nukautas „Hezbollah“ karinis vadas

Šimtai proiranietiškos grupuotės šalininkų pirmadienį Libano sostinėje prisijungė prie gedinčiųjų, susirinkusių į H. A. Tabatabai ir dviejų jo bendražygių, taip pat žuvusių per ataką, laidotuves.
„Hezbollah“ nariai, anot agentūros AFP reporterių, nešė į grupuotės vėliavą susuktą H. A. Tabatabai karstą, o šalininkai giedojo religines giesmes. Minia skandavo prieš Izraelį ir JAV nukreiptus šūkius. Taip pat buvo rodomos kitų „Hezbollah“ vadeivų ir Irano dvasinio lyderio ajatolos Ali Khamenei nuotraukos.
Aukštas „Hezbollah“ narys Ali Damushas per laidotuves sakė, kad A. Tabatabai nužudytas, siekiant „įbauginti ir susilpninti „Hezbollah“, kad ji atsitrauktų, pasiduotų ir paklustų, tačiau šis tikslas niekada nebus pasiektas“. Izraelis „nerimauja dėl galimo „Hezbollah“ atsako ir turėtų nerimauti“, pridūrė jis.
Izraelio pajėgos sekmadienį nukovė H. A. Tabatabai. Libano sveikatos ministerijos duomenimis, per smūgį žuvo iš viso penki žmonės ir 28 buvo sužeisti. Pasak Izraelio kariuomenės, be H. A. Tabatabai nukauti dar keturi judėjimo atstovai.
Karinis vadas yra aukščiausias „Hezbollah“ atstovas, nukautas per Izraelio ataką nuo paliaubų pradžios prieš metus. Pasak Izraelio vyriausybės, H. A. Tabatabai buvo atsakingas už organizacijos atkūrimą ir apginklavimą.
Po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. eskalavosi ir konfliktas tarp Izraelio bei „Hamas“ sąjungininkės „Hezbollah“ Libane. Nuo 2024 m. lapkričio galioja paliaubos. Tačiau abi pusės vis kaltina viena kitą pažeidžiant susitarimą.
JAV padidino spaudimą Beirutui nuginkluoti „Hezbollah“. Grupuotė griežtai atmeta nusiginklavimą. Izraelis „Hezbollah“ nuginklavimą įvardija kaip atakų nutraukimo sąlygą.
Naujausi komentarai