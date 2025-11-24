Dėl 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ atakos Izraelio kariuomenė atleis kelis generolus

Po tyrimo E. Zamiras sekmadienio vakarą pareiškė atleidęs ar papeikęs kelis aukšto rango vadus dėl kariuomenės nesugebėjimo „apsaugoti Izraelio valstybės civilių gyventojų“.
Skelbiama apie trijų generolų atleidimą ir drausmines nuobaudas keliems kitiems aukšto rango karininkams.
Šis žingsnis žengtas praėjus beveik dviem savaitėms po to, kai E. Zamiras paragino atlikti sisteminį tyrimą dėl nesėkmių, nulėmusių „Hamas“ puolimą, nors vyriausybė, nepaisydama visuomenės spaudimo, delsė įsteigti valstybinę tyrimo komisiją.
Atleistų generolų sąraše yra trys divizijų vadai, kurių vienas tuo metu buvo karinės žvalgybos viršininkas.
Sekmadienį paskelbtame kariuomenės pareiškime teigiama, kad visi šie trys karininkai prisiima asmeninę atsakomybę už ginkluotųjų pajėgų nesugebėjimą sutrukdyti „Hamas“ išpuoliui iš Gazos Ruožo.
Dar iki atleidimo šie karininkai atsistatydino iš pareigų.
Taip pat buvo paskelbtos drausminės priemonės karinio jūrų laivyno ir oro pajėgų vadui, imtasi veiksmų prieš keturis kitus generolus ir kelis aukšto rango karininkus.
Anksčiau šį mėnesį buvo paskelbta E. Zamiro paskirto ekspertų komiteto ataskaita, žyminti kariuomenės vidaus tyrimų dėl 2023-iųjų spalio 7-osios išpuolio pabaigą.
Ataskaitoje padaryta išvada, kad kariniame aparate buvo „ilgalaikių sisteminių ir organizacinių“ trūkumų.
Tyrimo metu taip pat atkreiptas dėmesys į Izraelio karinės žvalgybos nesėkmę, kai nesugebėta įspėti apie gresiantį išpuolį, nepaisant to, kad kariuomenė turėjo „išskirtinės, aukštos kokybės informacijos“.
Tyrimo išvadose taip pat apgailestaujama dėl „netinkamų sprendimų priėmimo procesų ir pajėgų dislokavimo 2023-iųjų spalio 7-osios vakarą“ bei atkreipiamas dėmesys į trūkumus visoje kariuomenės vadovavimo grandinėje.
(be temos)