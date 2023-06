Britų žvalgyba: Kachovkos užtvankos griūtis gali sukelti daugiau potvynių

Prieš sprogdinimą Kachovkos rezervuaro vandens lygis buvo rekordiškai aukštas, todėl žemupyje esančią teritoriją užliejo ypač didelis vandens kiekis, nurodo žvalgyba. Kaip pažymima pranešime, tikėtina, kad per kelias ateinančias dienas užtvankos konstrukcijos dar labiau apgrius, o tai sukels dar didesnį potvynį.

Vis dėlto mažai tikėtina, kad Zaporižios atominė elektrinė, esanti už 120 km nuo hidroelektrinės, dėl sumažėjusio vandens lygio rezervuare iš karto susidurs su papildomomis saugos problemomis, tvirtina žvalgyba.

Tuo metu Jungtinėse Valstijose įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ (ISW) naujausioje apžvalgoje teigė, kad Kachovkos hidroelektrinės susprogdinimas yra labiau naudingas Rusijai nei Ukrainai.

Anot ISW, Rusai yra labiau suinteresuoti užtvindyti Dnipro žemupį, nepaisant žalos jų pačių įrengtoms gynybinėms pozicijoms ir pajėgoms, kad apsunkintų Ukrainos kontrpuolimą.