Kremlius tokiu būdu sąmoningai riboja nuostolius politiškai aktyvių miesto gyventojų gretose. Apie tai tinkle „X“ pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.
Kaip pažymi ministerija, nors Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios patiria didelius nuostolius, įskaitant, tikėtina, daugiau kaip 400 tūkst. žmonių, kurie žuvo ir buvo sužeisti 2024 ir 2025 m., etniniai rusai iš miesto vietovių toliau sudaro neproporcingai mažą kariškių, vadinasi, ir žuvusiųjų dalį, lyginant su likusiais Rusijos Federacijos gyventojais.
JK žvalgyba rėmėsi tyrimo, kurį atliko Rusijos nepriklausoma žiniasklaidos priemonė „Projekt“, išvadomis, kurios parodė, kad mažiau nei 1 proc. Rusijos vyriausybės pareigūnų turi giminaičių, kurie dalyvavo neteisėtoje invazijoje į Ukrainą.
„Neproporcingai sutelkdamas verbavimo kampaniją į skurdžius regionus, kuriuose dažnai daugiausia gyvena etninės mažumos, Rusijos valstybės aparatas geriau išnaudoja finansines paskatas ir tuo pačiu riboja poveikį toms miestuose gyvenančioms Rusijos gyventojų dalims, kurios turi didesnę politinę galią“, – tvirtinama žvalgybos ataskaitoje.
Analitikai mano, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Rusijos aukščiausia vadovybė beveik neabejotinai yra pasirengę toleruoti nuolat didelį aukų kiekį, jei jis neturi neigiamos įtakos visuomenės ar elito paramai karui, o nuostolius fronte galima kompensuoti.
Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, pagal V. Putino pasirašytą dekretą Rusijos Federacija nuo 2025 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. turi pašaukti 135 tūkst. piliečių atlikti 12 mėnesių privalomąją karo tarnybą už aktyvių mūšių zonos Ukrainoje ribų. Pasak Ukrainos gynybos ministerijos gynybos žvalgybos vadovo pavaduotojo generolo majoro Vadymo Skibyckio, Rusija šiuo metu nesunkiai priverčia žmones kariauti prieš Ukrainą.