Estijos kariuomenės vadas: nenumušti Rusijos naikintuvų buvo teisingas žingsnis

„Aš tvirtinu, jog būtų buvusi strateginė klaida juos šį kartą numušti. Padariniai mums būtų buvę kur kas blogesni nei diplomatinė sėkmė, kurią pasiekėme išsprendę šį incidentą. Ir daugelis mūsų sąjungininkų tokio žingsnio tikriausiai būtų nesupratę“, – kalbėjo A. Merilas interviu Estijos televizijai.
Estijos duomenimis, rugsėjo 19 d. trys ginkluoti rusų naikintuvai MiG-21 virš Baltijos jūros įsiveržė į Estijos oro erdvę ir čia išbuvo 12 minučių. Dėl to Talinas paprašė skubaus JT Saugumo Tarybos posėdžio bei konsultacijų su sąjungininkais pagal NATO sutarties 4-ąjį straipsnį.
Nepaisant incidento, bendras grėsmės Estijai vertinimas, anot A. Merilo, nepakito. Konvencinio karinio smūgio rizika nepadidėjo, sakė jis.
