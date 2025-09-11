 FTB sako radusi šautuvą, kuriuo buvo nužudytas Charlie Kirkas

FTB sako radusi šautuvą, kuriuo buvo nužudytas Charlie Kirkas

2025-09-11 17:06
BNS inf.

Tyrėjai dar nerado asmens, nužudžiusio JAV dešiniojo sparno jaunimo aktyvistą Charlie Kirką (Čarlį Kirką), tačiau turi geros kokybės vaizdų, kuriame matomas įtariamasis, ir rado jo panaudotą ginklą, ketvirtadienį pranešė Federalinis tyrimų biuras (FTB). 

FTB sako radusi šautuvą, kuriuo buvo nužudytas Charlie Kirkas / Scanpix nuotr.

„Radome ginklą, kuris, mūsų manymu, buvo panaudotas vakar per šaudymo incidentą. Tai galingas graižtvinis šautuvas“, – spaudos konferencijoje sakė FTB agentas Robertas Bohlsas (Robertas Bolsas).

„Darome viską, ką galime, kad jį surastume, ir dar nesame tikri, kiek toli jis nukeliavo, bet padarysime viską, ką galime“, – pridūrė agentas.

JAV tyrėjai ketvirtadienį pareiškė esantys įsitikinę, kad iš užfiksuotų vaizdų galės atpažinti užpuoliką, kuris Jutos slėnio universitete nušovė Ch. Kirką.

„Turime geros kokybės vaizdo įrašą su šiuo asmeniu. Kol kas jo neskelbsime“, – žurnalistams sakė Jutos viešojo saugumo departamento komisaras Beau Masonas (Bo Meisonas).

„Dirbame su tam tikromis technologijomis ir būdais, kaip identifikuoti šį asmenį“, – sakė jis, pridurdamas, kad „šiuo metu pasikliaujame savo gebėjimais“.

