FTB: sulaikyti keturi asmenys, įtariami sąmokslu surengti atakas Naujųjų metų išvakarėse

Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorius Kashas Patelis socialiniame tinkle „X“ nurodė, kad įtariamieji yra grupės, žinomos kaip „Turtle Island Liberation Front“ (TILF), „radikalios atšakos“ nariai.
K. Patelis TILF apibūdino kaip „ekstremistinę grupuotę, motyvuotą propalestiniečių ideologijos ir nukreiptą prieš teisėsaugą bei vyriausybę“.
„Jie galimai planavo koordinuotus sprogmenų išpuolius Naujųjų Metų išvakarėse, nukreiptus į penkias atskiras vietas Los Andžele“, – pridūrė FTB direktorius.
Jis pridūrė, kad FTB agentai Naujajame Orleane sulaikė penktąjį su TILF susijusį asmenį, kuris, kaip įtariama, planavo „atskirą smurtinį išpuolį“.
Generalinė prokurorė Pam Bondi teigė, kad šie sulaikymai „užkirto kelią tam, kas būtų buvęs didžiulis ir siaubingas teroro sąmokslas“ Orindžo apygardoje ir Los Andžele.
Ji pridūrė, kad TILF taip pat planavo atakas prieš Imigracijos ir muitinės kontrolės (ICE) agentus bei transporto priemones, kurias jie naudoja.
Keturi asmenys, sulaikyti dėl tariamo sąmokslo Los Andžele, buvo įvardyti kaip Audrey Carroll, Zachary Page'as, Dante Gaffieldas ir Tina Lai.
Jiems pateikti kaltinimai sąmokslu ir destruktyvių prietaisų laikymu.
Ieškinyje teigiama, kad A. Carroll ir Z. Page'as asmeniui, kuris pasirodė esąs teisėsaugos informatorius, pateikė ranka rašytą dokumentą, kuriame aprašytas sprogdinimo sąmokslas, pavadintas „Operacija „Vidurnakčio saulė“.
Teigiama, kad šie asmenys planavo penkiose vietose paslėpti kuprines su savadarbėmis „sudėtingomis vamzdinėmis bombomis“. Bombos turėjo būti nukreiptos į dvi nenustatytas JAV bendroves.
Teigiama, kad šie asmenys ėmėsi daugybės veiksmų planui įgyvendinti. Tarp jų – praėjusią savaitę vykusi kelionė į Mohavės dykumą, kur buvo bandomi sprogstamieji įtaisai.
„FTB agentai įsikišo ir sulaikė Carroll, Page'ą, Gaffieldą ir Lai, kol jie nesuspėjo surinkti funkcionuojančio sprogstamojo įtaiso“, – pareiškė FTB.
TILF socialiniuose tinkluose save apibūdina kaip „pasiryžusią išsivadavimui per dekolonizaciją ir genčių suverenitetą“.
Baudžiamojoje byloje taip pat teigiama, kad TILF ragina „darbininkų klasę sukilti ir kovoti prieš kapitalizmą“.
