 Gazos Ruožo civilinė gynyba teigia, kad sekmadienį per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 11 žmonių

Gazos Ruožo civilinė gynyba teigia, kad sekmadienį per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 11 žmonių

2025-10-19 17:56
Lina Linkevičiūtė (AFP)

Izraeliui ir palestiniečių smogikų grupuotei „Hamas“ apsikeitus kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė, kad sekmadienį per Izraelio oro antskrydžių seriją visoje teritorijoje žuvo mažiausiai 11 žmonių.

Gazos Ruožas
Gazos Ruožas / Scanpix nuotr.

Šios agentūros, kuri veikia kaip „Hamas“ valdoma gelbėjimo tarnyba, atstovas Mahmudas Bassalas sakė, kad šešios aukos žuvo, kai Izraelis Gazos Ruožo šiaurėje nukreipė smūgį į „civilių grupę“.

Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP pareiškė tikrinanti pranešimus apie aukas.

Vienas kariuomenės pareigūnas kiek anksčiau nurodė, kad Izraelis gali surengti daugiau smūgių Gazos Ruože, po to, kai jo pajėgos nusitaikė į smogikus po trijų atakų pietiniame Rafacho ir šiauriniame Beit Lahijos mieste.

Šiame straipsnyje:
karas Izraelyje
karas
Gaza
Palestina
Hamas
Gazos ruošas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų