Gazos Ruožo civilinė gynyba teigia, kad sekmadienį per Izraelio smūgius žuvo mažiausiai 11 žmonių

Šios agentūros, kuri veikia kaip „Hamas“ valdoma gelbėjimo tarnyba, atstovas Mahmudas Bassalas sakė, kad šešios aukos žuvo, kai Izraelis Gazos Ruožo šiaurėje nukreipė smūgį į „civilių grupę“.
Izraelio kariuomenė naujienų agentūrai AFP pareiškė tikrinanti pranešimus apie aukas.
Vienas kariuomenės pareigūnas kiek anksčiau nurodė, kad Izraelis gali surengti daugiau smūgių Gazos Ruože, po to, kai jo pajėgos nusitaikė į smogikus po trijų atakų pietiniame Rafacho ir šiauriniame Beit Lahijos mieste.
