2025-12-20 16:24
BNS inf.

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra paskelbė, kad Izraeliui penktadienį apšaudžius prieglauda paverstą mokyklą žuvo penki žmonės, o kariuomenė nurodė, kad šaudė į įtartinus asmenis.

Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: Izraeliui apšaudžius prieglaudą žuvo 5 žmonės
Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: Izraeliui apšaudžius prieglaudą žuvo 5 žmonės / Scanpix nuotr.

Agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad Izraeliui apšaudžius prieglaudą Gazos kankinių mokykloje Tufos rajone buvo paimti penkių žuvusiųjų palaikai.

Paklausta apie incidentą Izraelio kariuomenė nurodė, kad „per operatyvinę veiklą Geltonosios linijos rajone Gazos Ruožo šiaurėje buvo identifikuota kažkiek įtartinų asmenų vadovavimo struktūrose į vakarus nuo Geltonosios linijos“.

Pagal JAV tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio pajėgos pasitraukė į pozicijas į rytus nuo vadinamosios geltonosios linijos.

„Netrukus po identifikavimo kariai šaudė į šiuos įtartinus asmenis, siekdami pašalinti grėsmę“, – teigė kariuomenė ir nurodė, kad „žino apie teiginius dėl aukų šiame rajone ir šiuo metu tikrina detales“.

„(Izraelio kariuomenė) apgailestauja dėl bet kokios žalos nesusijusiems asmenims ir stengiasi kuo labiau sumažinti žalą“, – teigiama pranešime.

Spalio mėnesį įsigaliojęs paliaubų susitarimas tebėra trapus. Abi pusės kaltina viena kitą pažeidimais, o tarpininkai baiminasi, kad ir Izraelis, ir „Hamas“ vilkina susitarimo įgyvendinimą.

Klausimėlis
Kodėl Lietuvos miestų gatvėse yra statomos didėlės menoros? Kas išduoda leidimus? O gal prie katalikiškų bažnyčių dar pradės statyti minaretus?
1
0
