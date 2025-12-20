Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra: Izraeliui apšaudžius prieglaudą žuvo 5 žmonės

Agentūros atstovas spaudai Mahmudas Bassalas (Mahmudas Basalas) naujienų agentūrai AFP sakė, kad Izraeliui apšaudžius prieglaudą Gazos kankinių mokykloje Tufos rajone buvo paimti penkių žuvusiųjų palaikai.
Paklausta apie incidentą Izraelio kariuomenė nurodė, kad „per operatyvinę veiklą Geltonosios linijos rajone Gazos Ruožo šiaurėje buvo identifikuota kažkiek įtartinų asmenų vadovavimo struktūrose į vakarus nuo Geltonosios linijos“.
Pagal JAV tarpininkaujant sudarytą paliaubų susitarimą tarp Izraelio ir „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio pajėgos pasitraukė į pozicijas į rytus nuo vadinamosios geltonosios linijos.
„Netrukus po identifikavimo kariai šaudė į šiuos įtartinus asmenis, siekdami pašalinti grėsmę“, – teigė kariuomenė ir nurodė, kad „žino apie teiginius dėl aukų šiame rajone ir šiuo metu tikrina detales“.
„(Izraelio kariuomenė) apgailestauja dėl bet kokios žalos nesusijusiems asmenims ir stengiasi kuo labiau sumažinti žalą“, – teigiama pranešime.
Spalio mėnesį įsigaliojęs paliaubų susitarimas tebėra trapus. Abi pusės kaltina viena kitą pažeidimais, o tarpininkai baiminasi, kad ir Izraelis, ir „Hamas“ vilkina susitarimo įgyvendinimą.
