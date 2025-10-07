„Hamas“ Spalio 7-osios ataką vadina istoriniu atsaku į Izraelio veiksmus

„Mes dar kartą patvirtiname, kad spalio 7 dieną įvykęs „Al Aksos potvynis“ buvo istorinis atsakas į bandymus išnaikinti palestiniečių klausimą“, – per televiziją transliuotoje kalboje sakė aukštas pareigas užimantis „Hamas“ pareigūnas Fawzi Barhoumas.
Jo komentaras pasirodė pasauliui minint palestiniečių islamistų organizacijos „Hamas“ išpuolio Pietų Izraelyje – kruviniausios dienos valstybės istorijoje – antrąsias metines.
Per tą išpuolį palestiniečių kovotojai įsiveržė iš Gazos Ruožo į Pietų Izraelio bendruomenes ir ten vykusį muzikos festivalį, šaudydami, leisdami raketas ir svaidydami granatas.
Per ataką žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, rodo naujienų agentūros AFP kaupiami duomenys, paremti oficialia Izraelio informacija.
Islamistai taip pat paėmė 251 įkaitą, iš kurių 47 vis dar yra Gazos Ruože. Izraelio kariuomenė teigia, kad 25 iš jų yra žuvę.
Izraelio atsakomasis karinis puolimas Gazos Ruože nusinešė mažiausiai 67 160 žmonių gyvybes, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys. Jungtinės Tautos (JT) juos laiko patikimais.
Pasauliui vis labiau spaudžiant užbaigti karą Gazos Ruože, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pristatė 20 punktų planą, kuriame numatomas ugnies nutraukimas, visų įkaitų paleidimas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo.
Kalbėdamas apie Egipte išvakarėse prasidėjusias netiesiogines derybas su Izraeliu, kuriose svarstomas šis planas, F. Barhoumas sakė, kad grupuotė bando įveikti visas kliūtis.
„Judėjimo delegacija, dalyvaujanti dabartinėse derybose Egipte, siekia įveikti visas kliūtis, kad būtų pasiektas susitarimas, kuris atitiktų mūsų žmonių Gazos Ruože siekius“, – teigė „Hamas“ pareigūnas.
