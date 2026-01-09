Imigracijos pareigūnas Portlande pašovė du žmones

Incidentas įvyko praėjus dienai, kai Mineapolio mieste per ICE operaciją savo automobilyje buvo nušauta 37 metų JAV pilietė Renee Good. Nužudymas buvo nufilmuotas ir sukėlė pasipiktinimą šalyje.
Pasak JAV Vidaus saugumo departamento, Portlande pasienio patruliai sustabdė transporto priemonę tiksliniam patikrinimui. Agentams prisistačius keleiviams, vairuotojas mėgino pervažiuoti teisėsaugos pareigūnus, sakoma pranešime.
„Baimindamasis dėl savo gyvybės ir saugumo, agentas paleido gynybinį šūvį. Vairuotojas ir keleivis automobiliu paspruko. Abu automobilyje buvę asmenys siejami su Venesuelos nusikalstama organizacija „Tren de Aragua“, pranešė departamentas.
Portlando policija, teigusi, kad nedalyvavo incidente, pranešė, jog vyras ir moteris buvo nuvežti į ligoninę su šautinėmis žaizdomis.
Miesto meras Keithas Wilsonas paragino ICE nutraukti visas operacijas Portlande, kol bus baigtas išsamus tyrimas.
„Negalime sėdėti sudėję rankų, kai griaunama konstitucinė apsauga ir liejamas kraujas. Portlandas nėra militarizuotų agentų „poligonas“, o administracijos grasinimas panaudoti „visą jėgą“ turi mirtinų padarinių“, – sakoma jo pareiškime.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas per antrąją kadenciją smarkiai sugriežtino deportacijų politiką, ICE operacijos tapo svarbiausiu jos įgyvendinimo elementu. Agentūros vykdomi reidai, kuriuos kartais atlieka kaukėti pareigūnai, nuolat sukelia protestus demokratų vadovaujamuose miestuose.
Naujausi komentarai