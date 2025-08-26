Incidentas pasienyje: bandydamas užkirsti kelią migrantams sužeistas karys

Incidentas įvyko pirmadienį apie 20 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku netoli Čeremchos kaimo rytų Lenkijoje.
Pasak ginkluotųjų pajėgų, karys, „trukdydamas neteisėtai kirsti sieną agresyvių migrantų grupei, buvo sužeistas. Panaudojus tiesioginę jėgą jam buvo sužalota kairė ranka“.
Vyrui buvo suteikta pirmoji pagalba įvykio vietoje, o vėliau jis buvo nugabentas į ligoninę regiono sostinėje Balstogėje. Jo gyvybei pavojus negresia.
Karo policija pradėjo tyrimą dėl incidento.
Varšuva Baltarusiją ir jos sąjungininkę Rusiją kaltina tuo, ką ji vadina hibridine operacija, kuria siekiama didinti migracijos spaudimą prie rytinės Europos Sąjungos (ES) sienos ir taip destabilizuoti bloką. Ir Minskas, ir Maskva kaltinimus neigia.
