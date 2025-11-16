Izraelio pajėgos teigia, kad į JT taikdarius tyčia nešaudė

„Atlikus patikrinimą nustatyta, kad įtariamieji buvo JT kariai, kurie patruliavo vietovėje ir buvo priskirti prie įtariamųjų dėl prastų oro sąlygų, – sakoma Izraelio gynybos pajėgų pareiškime ir priduriama. – Jokia tyčinė ugnis nebuvo nukreipta į UNIFIL karius“.
JT taikdariai Libane pranešė, kad Izraelio kariai juos apšaudė netoli kariuomenės pozicijų šalies pietuose.
JT laikinosios pajėgos Pietų Libane (UNIFIL) bendradarbiauja su Beiruto kariuomene, siekdamos įtvirtinti paliaubas tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“.
Šios paliaubos tarp Izraelio ir „Hezbollah“ buvo pasiektos praėjusių metų lapkritį.
„Šį rytą Izraelio gynybos pajėgos (IDF) iš tanko „Merkava“, esančio netoli Izraelio įkurtos pozicijos Libano teritorijoje, apšaudė UNIFIL taikos palaikymo pajėgas“, – sakoma JT taikdarių išplatintame pranešime.
Pranešama, kad sunkiųjų kulkosvaidžių kulkos skriejo maždaug penkių metrų atstumu nuo UNIFIL personalo.
UNIFIL nurodė, kad taikdariai galėjo saugiai išvykti praėjus 30 minučių po incidento, kai tankas pasitraukė į Izraelio pozicijas.
Taikos palaikymo pajėgos, žinomos kaip UNIFIL, buvo sukurtos prižiūrėti Izraelio kariuomenės išvedimą iš Pietų Libano po Izraelio invazijos 1978 metais. Jų misija buvo išplėsta po mėnesį trukusio 2006 metų karo tarp Izraelio ir kovotojų grupuotės „Hezbollah“.
Po praėjusį rudenį vykusio Izraelio ir „Hezbollah“ karo Libano pareigūnai paragino UNIFIL likti, teigdami, kad lėšų stokojanti ir perkrauta šalies kariuomenė negali pati patruliuoti visos teritorijos.
Nepaisant 2024-ųjų lapkritį sudaryto susitarimo, Izraelis tebelaiko karius penkiose Pietų Libano teritorijose ir toliau reguliariai vykdo smūgius.
Pagal susitarimą Libano vyriausybė nurodė kariuomenei parengti „Hezbollah“ nuginklavimo planą, tačiau Izraelis kaltina Beirutą vilkinimu.
Sekmadienio incidentas nebuvo pirmasis, kai UNIFIL apkaltino Izraelį keliant pavojų taikdariams Libane.
„Dar kartą raginame IDF nutraukti bet kokį agresyvų elgesį ir išpuolius prieš taikos palaikymo pajėgas ar netoli jų“, – pareiškė UNIFIL.
