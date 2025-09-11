JAV prasideda pasikėsinimu į Trumpą kaltinamo vyro teismas

Byla susijusi su bandymu nužudyti D. Trumpą, kai jis pernai, dar per rinkimų kampaniją, žaidė golfą Floridos pietuose.
Ryanas Routhas (Rajenas Rautas) atstovauja pats sau, nes JAV apygardos teisėja Aileen Cannon (Eilin Kanon) sutiko leisti jam atsisakyti teismo paskirtų advokatų. Tačiau jie yra pasirengę prireikus dalyvauti.
R. Routhas padarė kaltės nepripažinimo pareiškimą dėl kaltinimų bandžius nužudyti svarbų kandidatą į prezidentus, užpuolus federalinį pareigūną ir pažeidus įstatymus dėl šaunamųjų ginklų.
Iki šios savaitės 59 metų R. Routhas posėdžiuose pasirodydavo surakintais riešais ir čiurnomis, vilkintis kalinio kombinezoną. Tačiau dalyvaujant prisiekusiesiems R. Routhas vilkėjo neformalų švarką, ryšėjo kaklaraištį. A. Cannon yra sakiusi, kad R. Routhui bus leista kreiptis į prisiekusiuosius ir liudytojus, bet jis negalės teismo salėje daryti ką panorėjęs.
Trečiadienį federaliniame teisme Fort Pirse, Floridoje, buvo prisaikdinta dvylika prisiekusiųjų ir keturi atsarginiai prisiekusieji.
Teismas prasideda praėjus beveik metams po to, kai, pasak prokurorų, JAV Slaptosios tarnybos agentas sužlugdė R. Routho bandymą nušauti respublikonų kandidatą į prezidentus. Teismo procesas turėtų trukti dvi ar tris savaites.
Prieš tai, kai rugsėjo 15-ąją Slaptosios tarnybos agentas pastebėjo šautuvo vamzdį, kyšantį iš krūmų prie Vest Palm Bičo golfo aikštyno, kur tuo metu žaidė D. Trumpas, R. Routhas ištisas savaites metodiškai planavo nužudyti respublikonų kandidatą, teigė prokurorai.
Agentui dar prieš D. Trumpo pasirodymą pastebėjus R. Routhą, šis nukreipė į jį ginklą. Agentas pradėjo šaudyti, o R. Routhas, nepaleidęs nė vieno šūvio, metė ginklą ir pabėgo automobiliu, bet netrukus buvo sulaikytas, sakė pareigūnai.
Vos devyniomis savaitėmis anksčiau per rinkimų kampanijos mitingą Batleryje Pensilvanijoje kitas užpuolikas šaudė į D. Trumpą – paleido aštuonis šūvius. Tuomet žuvo vienas žmogus, o pats D. Trumpas buvo sužeistas į ausį. Užpuoliką įvykio vietoje nukovė Slaptosios tarnybos snaiperis.
A. Cannon yra paskirta D. Trumpo ir sulaukia dėmesio dėl to, kad buvo atsakinga už baudžiamąją bylą, kurioje D. Trumpas kaltintas neteisėtu įslaptintų dokumentų laikymu savo rezidencijoje „Mar-a-Lago“ Palm Biče. Byla įklimpo dėl daugybės teismui pateiktų prašymų, o galiausiai A. Cannon pernai ją nutraukė, padariusi išvadą, kad Teisingumo departamento specialusis teisininkas, tyręs D. Trumpo veiksmus, buvo paskirtas neteisėtai.
R. Routhas yra dirbęs statybininku Šiaurės Karolinoje, o pastaraisiais metais gyveno Havajuose. Samdinių lyderiu save laikantis R. Routhas visiems, kas tik jo klausydavosi, kalbėdavo apie savo pavojingus, kartais smurtinius planus dalyvauti konfliktuose visame pasaulyje, naujienų agentūrai AP sakė liudininkai.
Pirmosiomis Rusijos karo prieš Ukrainą dienomis R. Routhas mėgino kovai su rusais verbuoti karius iš Afganistano, Moldovos ir Taivano. Savo gimtajame Grinsbore Šiaurės Karolinoje jis 2002-aisiais buvo sulaikytas už tai, kad nesustojo kelyje stabdomas policijos ir užsibarikadavo nuo pareigūnų turėdamas automatinį ginklą bei „masinio naikinimo ginklą“ – sprogmenį su 25,4 cm sprogdikliu.
