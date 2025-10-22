JAV: per smūgį į įtariamą narkotikų kontrabandos laivą Ramiajame vandenyne žuvo du žmonės

Tai pirmasis tokio pobūdžio išpuolis prieš laivą, plaukiojantį Ramiajame vandenyne.
„Smūgio, įvykdyto tarptautiniuose vandenyse, metu laive buvo du narkoteroristai. Abu teroristai buvo nukauti, o per šį smūgį JAV pajėgos nenukentėjo“, – socialiniame tinkle „X“ parašė P. Hegsethas.
Smūgis, apie kurį P. Hegsethas paskelbė socialiniame tinkle „X“ kartu su vaizdo įrašu, kuriame matyti liepsnų apimtas laivas, yra jau aštuntas. Per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 34 žmonės.
„Kaip „al Qaeda“ kariavo prieš mūsų tėvynę, šie karteliai kariauja prieš mūsų sieną ir mūsų žmones. Nebus nei prieglobsčio, nei atleidimo – tik teisingumas“, – rašė jis.
Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija pranešime Kongresui pareiškė, kad JAV prezidentas nustatė, kad Jungtinės Valstijos yra įsitraukusios į „ginkluotą konfliktą“ su narkotikų karteliais.
„Prezidentas nustatė, kad šie karteliai yra nevalstybinės ginkluotos grupuotės, priskyrė jas teroristinėms organizacijoms ir nustatė, kad jų veiksmai yra ginkluotas išpuolis prieš Jungtines Valstijas“, – sakoma Pentagono pranešime, kuriame įtariami kontrabandininkai vadinami „neteisėtais kovotojais“.
Vašingtonas teigia, kad jo kampanija suduoda lemiamą smūgį narkotikų kontrabandai, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad nužudyti žmonės buvo narkotikų kontrabandininkai.
Ekspertai teigia, kad tokios žmogžudystės yra neteisėtos, net jei jos nukreiptos prieš patvirtintus narkotikų prekeivius.
