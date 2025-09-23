JT: Rusija sistemingai kankina Ukrainos civilius

Naujame JT žmogaus teisių biuro pranešime sakoma, kad Rusija nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį „nuolat sistemingai ir rimtai pažeidžia sulaikytų ukrainiečių civilių“ teises.
Pranešime sakoma, kad JT tyrėjai apklausė 216 civilių, nuo 2023 m. birželio paleistų iš sulaikymo vietų okupuotose teritorijose. 92 proc. jų „pateikė nuoseklius ir išsamius pasakojimus apie tai, kad nelaisvėje buvo kankinami ar su jais buvo netinkamai elgiamasi“.
Aprašytų metodų sąraše yra „žiaurus mušimas įvairiais įrankiais, tokiais kaip lazdos ir pagaliai, elektros šokas įvairioms kūno dalims, imituojamos egzekucijos“. Daugelis taip pat sakė patys arba jų artimieji patyrę grasinimus mirtimi ir smurtą, įvairius pažeminimus.
Gegužę Ukrainos valdžia pranešė, kad Rusija sulaikė maždaug 1800 Ukrainos civilių, tačiau žmogaus teisių biuras mano, kad tikrasis skaičius yra gerokai didesnis.
JT žmogaus teisių komisaras Volkeris Turkas pabrėžė, kad okupuotose teritorijoje žmonės suimami tiesiog gatvėse, apkaltinami remiantis kintančiais teisiniais pagrindais ir kalinami daugelį dienų, savaičių, mėnesių ar net metų.
„Labai svarbu, kad bet kokiose taikos derybose būtų teikiamas prioritetas sulaikytų civilių, smarkiai paveiktų šio siaubingo konflikto, žmogaus teisėms“, – sakė jis.
Antradienio ataskaitoje kalbama ir apie Ukrainos valdžios sulaikytų civilių „kankinimo ir netinkamo elgesio atvejus“.
Liepos pabaigoje Ukrainoje ikiteisminio tyrimo ir bausmių vykdymo įstaigose buvo daugiau nei 2250 su konfliktu susijusių sulaikytųjų, sakoma pranešime. Dauguma jų – Ukrainos piliečiai ir tik keli – rusai.
Nustatyta, kad Ukrainos kontroliuojamose teritorijose daugelis jos piliečių buvo sulaikyti dėl kaltinimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, įskaitant išdavystę ir šnipinėjimą. Kitiems buvo pateikti kaltinimai dėl bendradarbiavimo su Rusijos okupacine valdžia. Žmonės sulaukė kaltinimų dėl daugelio įprastų darbų per okupaciją, pavyzdžiui, už tai, kad talkino pagalbos tarnyboms, statybose, teikė humanitarinę pagalbą, šalino šiukšles.