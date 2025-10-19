Kinija apkaltino JAV dėl kibernetinių atakų prieš nacionalinį laiko centrą

Valstybės saugumo ministerija susirašinėjimo programėlėje „WeChat“ teigė, kad 2022 metais JAV agentūra pasinaudojo užsienio mobiliojo ryšio telefono prekės ženklo žinučių paslaugų pažeidžiamumu, kad pavogtų konfidencialią informaciją iš Nacionalinio laiko tarnybos centro darbuotojų įrenginių. Prekės ženklo pavadinimas nebuvo nurodytas.
JAV agentūra taip pat panaudojo 42 tipų „specialiuosius kibernetinių atakų ginklus“, siekdama atakuoti kelias centro vidines tinklo sistemas ir bandė infiltruotis į svarbią laiko matavimo sistemą nuo 2023 iki 2024 metų, tvirtinama pranešime.
Kinai teigė turintys įrodymų, bet savo įraše jų nepateikė.
Laiko centras yra atsakingas už Kinijos standartinio laiko generavimą ir platinimą, be to, teikia laiko nustatymo paslaugas tokioms pramonės šakoms kaip ryšiai, finansai, energetika, transportas ir gynyba.Valstybės saugumo ministerija pateikė rekomendacijos centrui, kaip pašalinti riziką.
Pastaraisiais metais Vakarų šalių vyriausybės teigė, kad įsilaužėliai, susiję su Kinijos vyriausybe, taikėsi į pareigūnus, žurnalistus, korporacijas ir kitus asmenis. Ministerijos pareiškimas gali pakurstyti įtampą tarp Vašingtono ir Pekino, be to, tai gali būti susiję su prekybos, technologijų ir Taivano klausimais.
JAV ambasada Kinijos pareiškimo kol kas nekomentavo.
